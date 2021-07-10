На Кубке Америки перед финалом у болельщиков выявили ряд поддельных ПЦР-тестов

Пресс-служба Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) выступила со специальным заявлением на официальном сайте. В нем говорится, что у ряда аккредитованных на финал персон были обнаружены поддельные ПЦР-тесты. Этих людей не пусть на трибуны на финальный матч.

Сборные Бразилии и Аргентины сыграют в финале Кубка Америки. Встреча пройдет в ночь на воскресенье и начнется в 03.00 (мск).

В матче за третье место сборная Колумбии со счетом 3:2 обыграла команду Перу.