Игроки «Челси» недовольны расисткой кричалкой Энцо Фернандеса в адрес сборной Франции

Футболисты «Челси» выразили недовольство расистским поведением одноклубника Энцо Фернандеса, сообщает журналист Фабрис Хоукинс в соцсети X.

Ранее хавбек «синих» Фернандес опубликовал видео, на котором вместе с игроками сборной Аргентины поет оскорбительную песню про национальную команду Франции.

Защитник «Челси» и французской сборной Уэсли Фофана опубликовал скриншот видеоролика с подписью: «Футбол в 2024 году: неприкрытый расизм».

16 июля стало известно, что Федерация футбола Франции (FFF) направит запрос в ФИФА в связи с инцидентом.