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Сегодня, 23:17

Игроки «Челси» недовольны расисткой кричалкой Энцо Фернандеса в адрес сборной Франции

Руслан Минаев
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Энцо Фернандес (справа) празднует победу на Кубке Америки.
Фото Reuters

Футболисты «Челси» выразили недовольство расистским поведением одноклубника Энцо Фернандеса, сообщает журналист Фабрис Хоукинс в соцсети X.

Ранее хавбек «синих» Фернандес опубликовал видео, на котором вместе с игроками сборной Аргентины поет оскорбительную песню про национальную команду Франции.

Защитник «Челси» и французской сборной Уэсли Фофана опубликовал скриншот видеоролика с подписью: «Футбол в 2024 году: неприкрытый расизм».

Энцо Фернандес (справа) празднует победу на&nbsp;Кубке Америки. «Они играют за Францию, но родом из Анголы». Футболисты сборной Аргентины попали в скандал

16 июля стало известно, что Федерация футбола Франции (FFF) направит запрос в ФИФА в связи с инцидентом.

Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
ФК Челси
Энцо Фернандес
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2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
18
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16.08 22:00
МЮ – Фулхэм
 - : -
17.08 14:30
Ипсвич – Ливерпуль
 - : -
17.08 17:00
Арсенал – Вулверхэмптон
 - : -
17.08 17:00
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 - : -
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