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Льорис заявил, что эйфория аргентинцев по случаю победы в Кубке Америки не оправдывает их поведения

Алина Савинова
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Французский вратарь «Лос-Анджелес» Уго Льорис отреагировал на расистскую песню, которую игроки сборной Аргентины исполняли после победы в Кубке Америки-2024.

Аргентинцы в ночь на 15 июля обыграли Колумбию (1:0) в финале Копы. Позже в интернете распространился отрывок из прямого эфира в социальных сетях полузащитника Энцо Фернандеса, на котором футболисты сборной Аргентины поют песню, оскорбляющую французев.

«Неважно, испытываете ли вы эйфорию от того, что выиграли важный трофей. Это требует еще большей ответственности, когда вы победитель. Не хочется слышать или видеть подобные вещи в футболе. Мы все выступаем против дискриминации и расизма. Хочется верить, что это ошибка. Мы все иногда совершаем ошибки, и, надеюсь, они извлекут из этого урок. Аргентина — это лицо футбола прямо сейчас в Южной Америке и мире. Когда вы побеждаете, то становитесь примером для других, особенно для детей», — приводит Goal слова Льориса.

17 июля Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование инцидента.

Источник: Goal
Уго Льорис
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
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