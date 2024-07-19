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Сегодня, 21:10

АПЛ отреагировала на расистский скандал с игроками сборной Аргентины

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Английская премьер-лига отреагировала на расистский скандал, в котором поучаствовали футболисты сборной Аргентины после победы на Кубке Америки-2024.

«Премьер-лига и наши клубы привержены борьбе со всеми формами дискриминации. Мы поддерживаем контакт с футбольным клубом «Челси» и продолжим поддерживать клубы, игроков и персонал в принятии мер против дискриминационных злоупотреблений», — говорится в заявлении АПЛ.

После победы на турнире в США в автобусе аргентинской национальной команды хавбек «Челси» Энцо Фернандес вместе с соотечественниками пел расистскую песню, оскорбляющую игроков сборной Франции. Позже футболист извинился за свое поведение, однако все французские футболисты «Челси» отписались от своего одноклубника в социальных сетях.

17 июля Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование инцидента.

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
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16.08 22:00
МЮ – Фулхэм
 - : -
17.08 14:30
Ипсвич – Ливерпуль
 - : -
17.08 17:00
Арсенал – Вулверхэмптон
 - : -
17.08 17:00
Эвертон – Брайтон
 - : -
17.08 17:00
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 - : -
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