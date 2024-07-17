Маскерано о песне аргентинцев: «Вырвано из контекста. Нужно понимать культуру. Мы не расисты»

Главный тренер олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано прокомментировал ситуацию вокруг видео, на котором игроки национальной команды исполняли расистскую песню после победы в Кубке Америки-2024.

«Если и есть вещи, которые мы не приемлем в Аргентине, так это расизм. Я знаю Энцо, он отличный парень. У него нет проблем с [расизмом].

Часто во время праздника можно взять часть видео и вырвать его из контекста. Иногда нужно понимать культуру каждой страны. Иногда то, что мы воспринимаем как шутку, может быть неверно истолковано в другом месте», — цитирует Маскерано Le Figaro.

В автобусе сборной хавбек Энцо Фернандес вместе с соотечественниками пел расистскую песню, оскорбляющую игроков сборной Франции.

16 июля сообщалось, что футболисты лондонского клуба выразили свое недовольство оскорбительной песней. Защитник «Челси» и французской сборной Уэсли Фофана опубликовал скриншот видеоролика с подписью: «Футбол в 2024 году: неприкрытый расизм». Позже Фернандес извинился за свое поведение.

17 июля ФИФА начала расследование инцидента.