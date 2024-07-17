В ФИФА началось расследование инцидента с расисткой песней в исполнении игроков сборной Аргентины

ФИФА после запроса Федерации футбола Франции (FFF) начала расследование инцидента с видео, на котором игроки сборной Аргентины исполняли расисткую песню после победы в Кубке Америки-2024, сообщает RMC Sport.

«ФИФА ознакомилась с видео, циркулирующим в социальных сетях, и инцидент расследуется. В организации решительно осуждают любую форму дискриминации со стороны кого бы то ни было, включая игроков, болельщиков и официальных лиц», — заявили в ФИФА.

В распространившемся отрывке из прямого эфира в социальных сетях полузащитника Энцо Фернандеса футболисты поют песню, оскробляющую французев.

«Все родом из Анголы. Их мамы — нигерийки, их папы — камерунцы, но в паспорте написано: «Француз», — говорится в тексте песни.

Также 17 июля стало известно, что «Челси» подробно рассмотрит инцидент и планирует принять меры по отношению к Фернандесу.