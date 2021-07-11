Игроки Аргентины и Бразилии прибыли на «Маракану» на финал Кубка Америки

Футболисты сборных Аргентины и Бразилии прибыли на стадион «Маракана», где пройдет финал Кубка Америки.

Аргентинцы сыграют в традиционной форме с белыми и голубыми полосками, бразильцы — в желтых футболках с синими шортами и гетрами.

Сборные Бразилии и Аргентины сыграют в финале Кубка Америки. Встреча пройдет в ночь на воскресенье и начнется в 03.00 (мск).

В матче за третье место сборная Колумбии со счетом 3:2 обыграла команду Перу.