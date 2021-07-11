Игроки Аргентины и Бразилии прибыли на «Маракану» на финал Кубка Америки
Футболисты сборных Аргентины и Бразилии прибыли на стадион «Маракана», где пройдет финал Кубка Америки.
Аргентинцы сыграют в традиционной форме с белыми и голубыми полосками, бразильцы — в желтых футболках с синими шортами и гетрами.
?LLEG? EL !!! ?#VibraElContinente #CopaAm?rica ? pic.twitter.com/k2uffNCF8i— Copa Am?rica (@CopaAmerica) July 10, 2021
O ??? est? em casa! ?#VibraOContinente #CopaAm?rica ? pic.twitter.com/QkKVqbhtYg— Copa Am?rica (@CopaAmerica) July 10, 2021
Сборные Бразилии и Аргентины сыграют в финале Кубка Америки. Встреча пройдет в ночь на воскресенье и начнется в 03.00 (мск).
В матче за третье место сборная Колумбии со счетом 3:2 обыграла команду Перу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю