Вице-президент Аргентины поддержал Энцо: «Хватит изображать возмущение, лицемеры»

Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль выразил слова поддержки полузащитнику сборной страны Энцо Фернандесу.

«Ни одна колониальная страна не может запугивать нас за футбольную песню или правду, которую они не хотят признавать. Хватит изображать возмущение, лицемеры. Энцо, я с тобой», — написал Вильярруэль в Twitter.

После победы в финале Кубка Америки-2024 в автобусе сборной Аргентины хавбек Энцо Фернандес вместе с соотечественниками пел расистскую песню, оскорбляющую игроков сборной Франции. Позже футболист извинился за свое поведение.

17 июля международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование инцидента.