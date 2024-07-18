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Президент Аргентины уволил замминистра спорта за призывы к Месси извиниться за кричалку сборной

Евгений Козинов
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей принял решение уволить заместителя министра спорта страны Хулио Гарро, который призвал капитана национальной команды Лионеля Месси извиниться за инцидент с расистской песней после победы в финале Кубка Америки-2024.

«Ни одно правительство не может указывать сборной Аргентины, чемпиону мира и двукратному обладателю Кубка Америки или любому другому гражданину что говорить, что думать и что делать. По этой причине Хулио Гарро больше не является заместителем министра спорта Аргентины», — приводит TyC Sports заявление офиса президента Аргентины.

После победы в финале Кубка Америки-2024 в автобусе сборной Аргентины хавбек Энцо Фернандес вместе с соотечественниками пел расистскую песню, оскорбляющую игроков сборной Франции. Позже футболист извинился за свое поведение.

17 июля международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование инцидента.

Энцо Фернандес. Энцо Фернандес извинился за оскорбительную кричалку в адрес сборной Франции
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