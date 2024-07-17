Стало известно, когда Кордоба, Кастаньо и Оласа вернутся в расположение «Краснодара»
«Краснодар» предоставил дополнительный отдых футболистам, которые выступали на Кубке Америки-2024 в США.
По данным «РБ Спорт», игроки сборной Колумбии Джон Кордоба и Кевин Кастаньо, а также защитник национальной команды Уругвая Лукас Оласа вернутся в «Краснодар» ко второму туру РПЛ, который пройдет с 26 по 29 июля.
Кордоба и Кастаньо стали серебряными призерами Кубка Америки. В финальном матче Колумбия уступила Аргентине (0:1, д.в). Оласа со сборной Уругвая занял третье место на турнире после победы над Канадой (2:2, пен. 4-3).
В первом туре нового сезона «Краснодар» сыграет в гостях против «Ахмата». Матч пройдет 21 июля в Грозном.
Источник: «РБ Спорт»
Положение команд
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Хоккей
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
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|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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