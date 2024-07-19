Экс-форвард «Челси» Ба: «Аргентина — убежище для сбежавших нацистов. И вы еще удивлены»
Бывший нападающий «Челси» Демба Ба жестко отреагировал на расистскую кричалку в исполнении игроков сборной Аргентины после победы в финале Кубка Америки-2024.
«Аргентина — убежище для сбежавших бывших нацистов. Перон (Хуан Доминго Перон — экс-президент Аргентины. — Прим. «СЭ») с 1945 года принимал в стране военных преступников. И вы еще удивлены», — написал Ба на своей странице в соцсети X.
После победы на турнире в США в автобусе аргентинской национальной команды хавбек «Челси» Энцо Фернандес вместе с соотечественниками пел расистскую песню, оскорбляющую игроков сборной Франции. Позже футболист извинился за свое поведение, однако все французские футболисты «Челси» отписались от своего одноклубника в социальных сетях.
17 июля Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование инцидента.
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