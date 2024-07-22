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Фанаты «Ривер Плейт» спели скандальную песню про сборную Франции

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Фанаты «Ривер Плейт».
Фото AFP

Болельщики «Ривер Плейт» исполнили скандальную песню про сборную Франции, за которую футболистов сборной Аргентины просили извиниться.

Полузащитник «Челси» и аргентинской национальной команды Энцо Фернандес, являющийся воспитанником «Ривер Плейт», посетил стадион команды перед ее матчем с «Ланусом» в чемпионате Аргентины, чтобы отметить победу в Кубке Америки. Во время чествования Фернандеса болельщики решили спеть оскорбительную песню про французов.

После победы на Кубке Америки футболисты сборной Аргентины в автобусе во время празднования исполнили расистскую песню про сборную Франции. Энцо Фернандес выложил видео с песней в соцсетях, из-за чего возник крупный скандал.

«Все родом из Анголы. Их мамы — нигерийки, их папы — камерунцы, но в паспорте написано: «Француз», — говорится в тексте песни.

Позже Фернандес извинился за свое поведение, однако все французские футболисты «Челси» отписались от своего одноклубника в социальных сетях.

17 июля ФИФА инициировала расследование инцидента. В «Челси» также заявили, что планируют применить дисциплинарные меры к Энцо Фернандесу.

Аргентинские болельщики на&nbsp;улицах Буэнос-Айреса. Скандальная песня аргентинцев о французах — часть местной культуры. В этом нет ничего удивительного

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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