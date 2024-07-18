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Давид Датро Фофана — о песни сборной Аргентины: «Таким действиям нет места ни в футболе, ни где-либо еще»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Челси» Давид Датро Фофана отреагировал на расистскую песню игроков сборной Аргентины после победы в Кубке Америки-2024.

«Футбол, который я люблю, многонационален. Расизм во всех его формах должен быть осужден самым решительным образом. Таким действиям нет места ни в футболе, ни где-либо еще. Все, кто занимается этим видом спорта, действительно должны серьезно отнестись к этому бою», — написал Фофана в социальной сети.

После победы в финале Кубка Америки-2024 в автобусе сборной Аргентины хавбек Энцо Фернандес вместе с соотечественниками пел расистскую песню, оскорбляющую игроков сборной Франции. Позже футболист извинился за свое поведение.

17 июля международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование инцидента.

Энцо Фернандес. Игроки «Челси» недовольны расисткой кричалкой Энцо Фернандеса в адрес сборной Франции
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
ФК Челси
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4
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 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
18
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