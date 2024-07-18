Месси с травмой появился на публике после финала Кубка Америки

Появилось видео того, как форвард сборной Аргентины Лионель Месси появился на публике после травмы, полученной в финале Кубка Америки против Колумбии (1:0 доп. вр.).

На видео видно, что футболист вышел в специальном ортопедическом сапоге.

Форвард покинул поле на 66-й минуте встречи из-за травмы лодыжки.

Ранее он рассказал о своем самочувствии.