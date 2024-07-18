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Сегодня, 13:22

Месси с травмой появился на публике после финала Кубка Америки

Виктория Кравченко
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Появилось видео того, как форвард сборной Аргентины Лионель Месси появился на публике после травмы, полученной в финале Кубка Америки против Колумбии (1:0 доп. вр.).

На видео видно, что футболист вышел в специальном ортопедическом сапоге.

Форвард покинул поле на 66-й минуте встречи из-за травмы лодыжки.

Ранее он рассказал о своем самочувствии.

Аргентина выиграла Кубок Америки в 16-й раз в истории, что является рекордом турнира.

Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
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