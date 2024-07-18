Месси с травмой появился на публике после финала Кубка Америки
Появилось видео того, как форвард сборной Аргентины Лионель Месси появился на публике после травмы, полученной в финале Кубка Америки против Колумбии (1:0 доп. вр.).
На видео видно, что футболист вышел в специальном ортопедическом сапоге.
Форвард покинул поле на 66-й минуте встречи из-за травмы лодыжки.
Ранее он рассказал о своем самочувствии.
Аргентина выиграла Кубок Америки в 16-й раз в истории, что является рекордом турнира.
Новости