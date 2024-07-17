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Сегодня, 22:18

КОНМЕБОЛ завела дело на Бьелсу после критики Кубка Америки в США

Руслан Минаев
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Марсело Бьелса.
Фото AFP

Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) завела дело на главного тренера сборной Уругвая Марсело Бьелсу после критики в адрес организации за качество проведения Кубка Америки в США.

По информации Tyc Sports, Уругвайская футбольная ассоциация уже получила соответствующее уведомление. Случай будет добавлен к расследованию потасовки между футболистами уругвайской сборной и колумбийскими болельщиками.

Ранее Бьелса обвинил во лжи организаторов Кубка Америки-2024 в США.

Сборная Уругвая завоевала бронзовые медали, обыграл Канаду (2:2, по пенальти — 4:3).

Футбол
Сборная Уругвая по футболу
Марсело Бьелса
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