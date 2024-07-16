Федерация футбола Франции пожалуется в ФИФА на расистские песни аргентинцев

Федерация футбола Франции (FFF) направит запрос в ФИФА из-за расистской песни, которую спели игроки сборной Аргентины, сообщает AFP.

Футболисты национальной аргентинской команды после победы над Колумбией (1:0) в финале Кубка Америки-2024 исполнили песню, в которой говорится, что все игроки сборной Франции родом из Анголы.

«Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы — нигерийки, их папы — камерунцы, но в паспорте написано: «Француз», — говорится в тексте песни.

О кричалке стало известно после опубликованного в соцсетях видео. Песня была написана болельщиками сборной Аргентины перед матчем с Францией (3:3, по пенальти — 4:2) в финале чемпионата мира-2022.

Также отмечается, что FFF направит письмо в Ассоциацию футбола Аргентины.