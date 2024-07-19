Отец Энцо Фернандеса: «Европейцам трудно понять наш футбольный фольклор»

Отец полузащитника «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандеса поддержал своего сына в скандале с расистской песней после победы в финале Кубка Америки-2024.

«Я знаю, какой у меня сын. Он не такой! Европейцу сложно понять наш футбольный фольклор. Он просто записал это видео в неподходящий момент. Он даже не осознавал, что поет. В 2014 году, когда Германия обыграла нас, они имитировали походку гаучо и обращались с нами как с невеждами. В 2018 году Франция высмеивала Месси из-за его роста. Но мы не заявляили, что нас дискриминировали», — цитирует AS Рауля Фернандеса.

После победы в финале Кубка Америки-2024 в автобусе сборной Аргентины хавбек Энцо Фернандес вместе с соотечественниками пел расистскую песню, оскорбляющую игроков сборной Франции.

Позже футболист извинился за свое поведение, однако все французские футболисты «Челси» отписались от своего одноклубника в социальных сетях.

17 июля международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование инцидента.