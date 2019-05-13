Мельгарехо - в расширенном списке сборной Парагвая на Кубок Америки

Сборная Парагвая в своем официальном Твиттере объявила предварительный состав на Кубок Америки-2019. В состав команды вошел форвард "Спартака" Лоренсо Мельгарехо.



Сборная Парагвая сыграет в группе B против Аргентины, Колумбии и Катара. В текущем сезоне Мельгарехо провел 34 матча за "Спартак", забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

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