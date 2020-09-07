Матиас Винья: «Всегда вожу футболку Месси с собой»

Защитник сборной Уругвая Матиас Винья рассказал, что всегда возит с собой футболку Лионеля Месси, чтобы ее не украли. 22-летний футболист обменялся с ним футболками после матча против Аргентины.

— Суарес помог мне обменяться футболками с Месси, — цитирует официальный сайт ФИФА Винью. — Потом мою мать ограбили, и поэтому я всегда вожу футболку с собой. Так что если я буду играть против него и он будет уходить от меня, я смогу схватить его за футболку, потому что точно знаю, как она выглядит.