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Матиас Винья: «Всегда вожу футболку Месси с собой»

21:55
Матиас Винья (справа).
Матиас Винья (справа).
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Защитник сборной Уругвая Матиас Винья рассказал, что всегда возит с собой футболку Лионеля Месси, чтобы ее не украли. 22-летний футболист обменялся с ним футболками после матча против Аргентины.

— Суарес помог мне обменяться футболками с Месси, — цитирует официальный сайт ФИФА Винью. — Потом мою мать ограбили, и поэтому я всегда вожу футболку с собой. Так что если я буду играть против него и он будет уходить от меня, я смогу схватить его за футболку, потому что точно знаю, как она выглядит.

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