Марио Кемпес: "Сборной Аргентины нужно отдохнуть от Месси"

Бывшая звезда аргентинского футбола Марио Кемпес считает, что у сборной Аргентины есть зависимость от Лионеля Месси. По его мнению, это вредит команде.

– Зависимость от Месси – одна из проблем, – цитирует TyC Sports Кемпеса. – Потому что команда чувствует, что должна отдать ему мяч. Это показывает нехватку характера. Аргентине лучше бы отдохнуть от Месси. Что может случиться с этой командой без него? Я не вижу никакого вреда в том, чтобы собрать команду без него и посмотреть, как появятся новые лидеры.