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Лионель Скалони: «Надеюсь, что Кубок Америки-2020 не последний турнир для Месси»

11:02
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мнением о матче открытия на Кубке Америки-2020 с командой Чили.

— Хорошая игра для начала, — приводит слова аргентинца Be Soccer. —  Дебют всегда труден, с кем бы не предстояло встретится. Сборная Чили всегда была трудным соперником для Аргентины, особенно в последнее время. Но у нас все хорошо.

Не знаю, последний ли это турнир для Месси. Надеюсь, что нет. Аргентине нужен титул, а не только ему. Надеюсь, покажем максимум, чтобы выйти в финал.

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