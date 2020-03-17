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Кубок Америки перенесли на 2021 год из-за коронавируса

17:08
Кубок Америки-2020 пройдет в 2021 году. Фото КОМНЕБОЛ
Кубок Америки-2020 пройдет в 2021 году. Фото КОМНЕБОЛ
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Южноамериканская федерация футбола (КОМНЕБОЛ) приняла решение перенести проведение 47-го Кубка Америки с 2020-го на 2021 год из-за распространения коронавируса, сообщает официальный сайт организации.

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021-го.

«Приоритет, который сейчас стоит на первом плане — защита здоровья и безопасности национальных сборных, болельщиков, СМИ и городов, принимающих соревнования», — говорится в сообщении пресс-службы КОМНЕБОЛ.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 182 тысяч человек, скончались 7154, а 79433 считаются выздоровевшими. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

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