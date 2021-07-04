Кавани прокомментировал поражение Уругвая от Колумбии в четвертьфинале Кубка Америки

Форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани подвел итоги четвертьфинала Кубка Америки против Колумбии (0:0, 2:4 пен.).

«У нас было много хороших моментов, мы доминировали на поле. Что касается серии пенальти — там все может случиться, что и получилось. Всегда грустно покидать турнир, но нужно уходить с высоко поднятой головой», — приводит слова Кавани Marca.

В полуфинале Колумбия встретится с победителем матча Аргентина — Эквадор.