Кавани прокомментировал поражение Уругвая от Колумбии в четвертьфинале Кубка Америки
05:15
Форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани подвел итоги четвертьфинала Кубка Америки против Колумбии (0:0, 2:4 пен.).
«У нас было много хороших моментов, мы доминировали на поле. Что касается серии пенальти — там все может случиться, что и получилось. Всегда грустно покидать турнир, но нужно уходить с высоко поднятой головой», — приводит слова Кавани Marca.
В полуфинале Колумбия встретится с победителем матча Аргентина — Эквадор.
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