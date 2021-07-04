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Оспина в матче против Уругвая сделал классный сейв, который чуть не закончился травмой вратаря. Видео

04:13
Давид Оспина. Фото Twitter
Давид Оспина. Фото Twitter
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Сборная Колумбии в четвертьфинале Кубка Америки обыграла Уругвай в серии пенальти.

На 50-й минуте матча голкипер колумбийцев Давид Оспина спас свои ворота от гола: после навеса Наитана Нандеса в штрафную мяч полетел в ворота Колумбии. Оспина смахнул мяч, летящий в угол ворот, однако получил повреждение. После помощи медиков 32-летний голкипер продолжил матч.

В серии пенальти Оспина отразил удары Хосе Хименеса и Матиаса Виньи, а сами колумбийцы реализовали все четыре удара.

В полуфинале Колумбия встретится с победителем матча Аргентина — Эквадор.

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Сергей Разин все материалы автора

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