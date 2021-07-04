Оспина в матче против Уругвая сделал классный сейв, который чуть не закончился травмой вратаря. Видео
Сборная Колумбии в четвертьфинале Кубка Америки обыграла Уругвай в серии пенальти.
На 50-й минуте матча голкипер колумбийцев Давид Оспина спас свои ворота от гола: после навеса Наитана Нандеса в штрафную мяч полетел в ворота Колумбии. Оспина смахнул мяч, летящий в угол ворот, однако получил повреждение. После помощи медиков 32-летний голкипер продолжил матч.
#CopaAm?rica ?— Copa Am?rica (@CopaAmerica) July 4, 2021
?TREMENDO OSPINA! El hombre r?cord de la noche y una reacci?n fenomenal para salvar a @FCFSeleccionCol
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В серии пенальти Оспина отразил удары Хосе Хименеса и Матиаса Виньи, а сами колумбийцы реализовали все четыре удара.
В полуфинале Колумбия встретится с победителем матча Аргентина — Эквадор.
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