Оспина о выходе Колумбии в полуфинал Кубка Америки: «Мы просто хотим порадовать нашу страну, в которой хотим полного мира»
05:45
Вратарь сборной Колумбии Давид Оспина поделился впечатлениями от победы в четвертьфинале Кубка Америки против Уругвая (0:0, 4:2 пен.).
«Мы готовились к серии пенальти, и в итоге все окупилось. Мы просто хотим порадовать нашу страну, в которой хотим полного мира», — приводит слова Оспины Fotbol Red.
В серии пенальти Оспина отразил удары Хосе Хименеса и Матиаса Виньи, а сами колумбийцы реализовали все четыре удара.
В полуфинале Колумбия встретится с победителем матча Аргентина — Эквадор.
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