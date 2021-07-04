Оспина о выходе Колумбии в полуфинал Кубка Америки: «Мы просто хотим порадовать нашу страну, в которой хотим полного мира»

Вратарь сборной Колумбии Давид Оспина поделился впечатлениями от победы в четвертьфинале Кубка Америки против Уругвая (0:0, 4:2 пен.).

«Мы готовились к серии пенальти, и в итоге все окупилось. Мы просто хотим порадовать нашу страну, в которой хотим полного мира», — приводит слова Оспины Fotbol Red.

В серии пенальти Оспина отразил удары Хосе Хименеса и Матиаса Виньи, а сами колумбийцы реализовали все четыре удара.

В полуфинале Колумбия встретится с победителем матча Аргентина — Эквадор.