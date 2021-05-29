Хамес остался возмущен решением сборной Колумбии исключить его из состава на Кубок Америки

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес отреагировал на решение сборной Колумбии вывести его из состава национальной команды на Кубок Америки.

«В данный момент я нахожусь на финальной стадии восстановления от травмы. Я потратил много времени на то, чтобы вернуться к полноценным тренировкам. Я был готов помочь сборной и принять участие в Кубке Америки. Вместо этого я с удивлением прочитал заявление тренерского штаба о том, что на меня не рассчитывают и желают выздоровления, которое уже произошло, ради которого я многим пожертвовал.



Я разочарован, потому что игры за сборную важны для меня. Отсутствие доверия со стороны тренерского штаба причиняет мне боль, потому что я всегда выкладывался на 100 процентов в майке сборной. Желаю удачи партнерам по команде, я всегда буду вас поддерживать», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter Родригеса.

В сезоне-2020/21 Хамес Родригес провел 26 матчей за «Эвертон», на его счету 6 голов и 9 результативных передач. 29-летний колумбиец пропустил 5 из 6 последних матчей команды в чемпионате Англии из-за повреждения.