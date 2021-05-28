Хамес исключен из состава сборной Колумбии из-за неудовлетворительной физической формы

Вице-капитан сборной Колумбии Хамес Родригес исключен из состава национальной команды из-за неудовлетворительной физической формы, сообщает федерация футбола страны.

По данным источника, футболист пропустит матчи Кубка Америки и ближайшие игры квалификации ЧМ-2022 против Перу и Аргентины.

В этом сезоне АПЛ 29-летний Родригес в составе «Эвертона» провел 23 игры, забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.