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Хамес исключен из состава сборной Колумбии из-за неудовлетворительной физической формы

20:20
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Вице-капитан сборной Колумбии Хамес Родригес исключен из состава национальной команды из-за неудовлетворительной физической формы, сообщает федерация футбола страны.

По данным источника, футболист пропустит матчи Кубка Америки и ближайшие игры квалификации ЧМ-2022 против Перу и Аргентины.

В этом сезоне АПЛ 29-летний Родригес в составе «Эвертона» провел 23 игры, забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://fcf.com.co/index.php/2021/05/28/jugador-desconvocado-de-la-seleccion-colombia-masculina-de-mayores/

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