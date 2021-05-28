Хамес исключен из состава сборной Колумбии из-за неудовлетворительной физической формы
20:20
Вице-капитан сборной Колумбии Хамес Родригес исключен из состава национальной команды из-за неудовлетворительной физической формы, сообщает федерация футбола страны.
По данным источника, футболист пропустит матчи Кубка Америки и ближайшие игры квалификации ЧМ-2022 против Перу и Аргентины.
В этом сезоне АПЛ 29-летний Родригес в составе «Эвертона» провел 23 игры, забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://fcf.com.co/index.php/2021/05/28/jugador-desconvocado-de-la-seleccion-colombia-masculina-de-mayores/
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