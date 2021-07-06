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Бразилия — Перу: Неймар и Каземиру выйдут в старте полуфинального матча Кубка Америки

01:29
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Стали известны стартовые составы сборной Бразилии и сборной Перу на полуфинал Кубка Америки.

Бразилия: Эдерсон, Данилу, Маркиньюс, Силва, Лоди, Фред, Каземиру, Пакета, Эвертон, Ришарлисон, Неймар.

Перу: Гальесе, Корсо, Рамос, Сантамария, Трауко, Тапиа, Йотун, Пенья, Кайенс, Куэва, Лападула.

Матч пройдет 6 июля и начнется в 2:00 мск.

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Сергей Разин все материалы автора

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