Все игроки сборной Аргентины перед полуфиналом Кубка Америки сдали отрицательные тесты на коронавирус
05:34
Игроки, тренерский штаб и персонал сборной Аргентины прошли очередное ПЦР-тестирование, сообщает Twitter команды.
Все члены национальной команды сдали отрицательный тест.
Ранее сборная Аргентины в четвертьфинале Кубка Америки обыграла Эквадор со счетом 3:0. Капитан аргентинцев Лионель Месси реализовал штрафной и сделал две голевые передачи.
В полуфинале Кубка Америки Аргентина встретится с Колумбией. Встреча пройдет 7 июля и начнется в 4:00 мск.
#Selecci?nMayor Los testeos PCR realizados hoy a toda la delegaci?n arrojaron resultados negativos en su totalidad.— Selecci?n Argentina ?? (@Argentina) July 5, 2021
?Vamos con todo! ????
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