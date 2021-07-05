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Все игроки сборной Аргентины перед полуфиналом Кубка Америки сдали отрицательные тесты на коронавирус

05:34
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Игроки, тренерский штаб и персонал сборной Аргентины прошли очередное ПЦР-тестирование, сообщает Twitter команды.

Все члены национальной команды сдали отрицательный тест.

Ранее сборная Аргентины в четвертьфинале Кубка Америки обыграла Эквадор со счетом 3:0. Капитан аргентинцев Лионель Месси реализовал штрафной и сделал две голевые передачи.

В полуфинале Кубка Америки Аргентина встретится с Колумбией. Встреча пройдет 7 июля и начнется в 4:00 мск.

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Сергей Разин все материалы автора

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