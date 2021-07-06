Скалони: «Аргентина хочет выйти в финал Кубка Америки, голод наших игроков очевиден»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился ожиданиями от полуфинала Кубка Америки против Колумбии.

«Некоторые уставшие игроки испытывают дискомфорт, так что мы подождем до завтра, чтобы утвердить состав. Мы хотим победить и выйти в финал. Голод этих игроков очевиден. Минимальная цель сыграть шесть игр уже достигнута. Теперь мы хотим выйти в финал. Мы очень уважаем наших оппонентов и знаем, что будет сложно», — приводит слова Скаолни официальный Twitter сборной Аргентины.

Матч Аргентина — Колумбия пройдет 7 июля и начнется в 4:00 мск.