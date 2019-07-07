Бразилия и Перу объявили стартовые составы на финал Кубка Америки

Сборные Бразилии и Перу назвали стартовые составы на финал Кубка Америки.

Состав Перу: Гальесе, Адвинкула, Самбрано, Абрам, Трауко, Тапия, Йотун, Каррильо, Куэва, Флорес, Герреро.

Состав Бразилии: Алиссон, Дани Алвес, Тиагу Силва, Маркиньюс, Сандру, Артур, Каземиру, Эвертон, Роберту Фирмину, Коутинью, Габриэл Жезус.

Матч пройдет 7 июля в 23.00 по московскому времени. На пути в финал команда Перу в полуфинале обыграла Чили со счетом 3:0, а Бразилия оказалась сильнее Аргентины (2:0).

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