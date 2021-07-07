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Аргентина по пенальти обыграла Колумбию в полуфинале Кубка Америки

06:09
7 июля. Бразилия. Аргентина — Колумбия — 1:1. Лионель Месси уходит от соперников. Фото Twitter
7 июля. Бразилия. Аргентина — Колумбия — 1:1. Лионель Месси уходит от соперников. Фото Twitter
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Сборная Аргентины переиграла Колумбию в 1/2 финала Кубка Америки. На 8-й минуте встречи Лаутаро Мартинес открыл счет с передачи Лионеля Месси. Колумбийцам удалось отыграться лишь после перерыва благодаря голу Луиса Диаса.

В концовке встречи Мартинес мог принести аргентинцам победу, но мяч из пустых ворот вынес полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос. Победитель определился в серии послематчевых пенальти, так как по регламенту дополнительного времени не предусмотрено. Аргентинцы забили 4, а колумбийцы — 2.

Победитель встретится в финале со сборной Бразилии, а проигравший сыграет за 3-е место с командой Перу. Матчи состоятся 11 и 10 июля соответственно.

Аргентина — Колумбия

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Евгений Козинов все материалы автора

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