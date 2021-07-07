Эмилиано Мартинес признан лучшим игроком матча Аргентина — Колумбия
06:50
Сборная Аргентины в серии пенальти обыграла Колумбию в 1/2 финала Кубка Америки (1:1, 3-2).
Лучшим игроком встречи признан Эмилиано Мартинес, который сделал три спасения в серии одиннадцатиметровых. После игры ему вручили памятный приз.
Аргентина встретится в финале со сборной Бразилии, а Колумбия сыграет за 3-е место с командой Перу. Матчи состоятся 11 и 10 июля соответственно.
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