Сборная Аргентины в серии пенальти обыграла Колумбию в 1/2 финала Кубка Америки (1:1, 3-2).

Лучшим игроком встречи признан Эмилиано Мартинес, который сделал три спасения в серии одиннадцатиметровых. После игры ему вручили памятный приз.

?DIBU, FIGURA! ?



Tres penales atajados y a la final ? Emiliano Mart?nez es el Jugador del Partido ?#VibraElContinente #CopaAm?rica pic.twitter.com/57UkZxGQuY — Copa Am?rica (@CopaAmerica) July 7, 2021

Аргентина встретится в финале со сборной Бразилии, а Колумбия сыграет за 3-е место с командой Перу. Матчи состоятся 11 и 10 июля соответственно.