Сборной Аргентины не удалось выйти вперед в 1/2 финала Кубка Америки против Колумбии.

На 73-й минуте встречи Лаутаро Мартинес пробил из пределов штрафной площади, но полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос бросился под мяч и спас ворота.

HOW?! Argentina can't capitalize with David Ospina wildly off his line, with Wilmar Barrios racing back to clear Lautaro Martinez's shot off the line. Angel Di Maria's follow wildly goes wide ?



(via @TUDNUSA) pic.twitter.com/mhEfsUgxBw — Planet F?tbol (@si_soccer) July 7, 2021

Второй финалист Евро-2020 определится в матче Англия — Дания, который состоится в среду, 7 июля.