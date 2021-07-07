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Аргентина — Колумбия: Вильмар Барриос спас колумбийцев от гола, вынеся мяч с линии ворот

05:38
Вилмар Барриос вынес мяч с линии ворот сборной Колумбии. Фото Twitter
Вилмар Барриос вынес мяч с линии ворот сборной Колумбии. Фото Twitter
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Сборной Аргентины не удалось выйти вперед в 1/2 финала Кубка Америки против Колумбии.

На 73-й минуте встречи Лаутаро Мартинес пробил из пределов штрафной площади, но полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос бросился под мяч и спас ворота.

Второй финалист Евро-2020 определится в матче Англия — Дания, который состоится в среду, 7 июля.

Италия — Испания

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Евгений Козинов все материалы автора

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