Аргентина — Колумбия: Вильмар Барриос спас колумбийцев от гола, вынеся мяч с линии ворот
05:38
Сборной Аргентины не удалось выйти вперед в 1/2 финала Кубка Америки против Колумбии.
На 73-й минуте встречи Лаутаро Мартинес пробил из пределов штрафной площади, но полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос бросился под мяч и спас ворота.
Второй финалист Евро-2020 определится в матче Англия — Дания, который состоится в среду, 7 июля.
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