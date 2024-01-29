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Китай

Сегодня, 19:43

«Шэньхуа» Слуцкого подписал игрока сборной Китая

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Се Пэнфей.
Фото ФК «Шанхай Шэньхуа», Соцсети

Сегодня, 29 января, «Шанхай Шэньхуа» объявил о заключении контракта с еще одним новичком — 30-летним Се Пэнфеем, вингером сборной Китая, до этого выступавшим за «Ухань».

28 января стало известно о подписании трех новых футболистов. Состав команды, которую тренирует Леонид Слуцкий, пополнили 29-летний португальский защитник Уилсон Манафа, перешедший из «Гранады», 25-летний китайский полузащитник Гао Тяньи, ранее выступавший за «Бэйцзин Гоань», и 29-летний бразильский нападающий Андре Луис, игравший за «Морейренсе».

ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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