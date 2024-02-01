Романцев: «Слуцкий исчерпал себя? Сильных не любят только слабые»

Бывший тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев высказался о перспективах Леонида Слуцкого в китайском «Шанхай Шэньхуа».

«Я хорошо знаком с Леонидом Викторовичем и даже снимался в одной из его передач, — сказал Романцев «СЭ». — Хотя больше из того, что он сделал в интернете, не смотрел. Потому не собираюсь обсуждать его творчество в новом качестве. Для меня он прежде всего тренер. Причем с большой буквы, несколько раз побеждавший с ЦСКА в чемпионатах страны. Да, у него не сложилось в сборной, не все получилось за границей. Но, повторяю, для меня он профессионал своего дела, со своими взглядами на наше ремесло и принципами в работе. От всей души желаю ему в Китае удачи и успехов! А насчет «исчерпал» и «запятнал» напомню, что сильных не любят только слабые. Сам через это проходил...»

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в конце декабря. До этого его последним местом работы был «Рубин», который Слуцкий покинул в ноябре 2022 года.