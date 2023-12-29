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Китай

Сегодня, 02:51

Масалитин: «У Слуцкого должно все получиться в Китае»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

«Если Слуцкий заключил контракт, значит, это ему нужно. Конечно, в последнее время он не тренировал. Он уже больше занимался своим шоу и участвовал в других передачах. Возможно, Слуцкий уделял время своей профессии и анализировал свои ошибки. Может быть, следил за тенденциями современного футбола, где и как что меняется. Я думаю, что Слуцкий едет в Китай осмысленно. Думаю, что у него должно все получиться, он должен воспользоваться своим простоем, разбирая какие-то ошибки», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Масалитин.

Слуцкий приступит к работе в «Шанхай Шэньхуа» с 1 января 2024 года. Последним местом работы тренера был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1003651419/1005524029_masalitin_dumayu_chto_sluckiy_edet_v_kitay_osmyislenno
Валерий Масалитин
Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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