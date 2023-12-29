Чепчугов: «Надеюсь, что Слуцкий сможет проявить себя в Китае»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

«Нельзя не признать, что в России Леонид Викторович добился высоких достижений. Он завоевал много титулов с ЦСКА и руководил сборной. Надеюсь, его квалификация позволит перезагрузить тренерскую карьеру! Китай — чудесная страна с прекрасными людьми и потрясающей едой. Командуйте парадом, плотный человек! Желаю успехов Леониду Викторовичу и надеюсь, что он сможет проявить себя в этой стране», — цитирует «РБ Спорт» Чепчугова.

Слуцкий приступит к работе в «Шанхай Шэньхуа» с 1 января 2024 года. Последним местом работы тренера был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.