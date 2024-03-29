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Сегодня, 14:25

Экс-игроку «Эвертона» грозит минимум пожизненное заключение

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Ли Те в зале суда.
Фото Скриншот видео

Вчера на заседании Народного суда Сяннина состоялось слушание по делу бывшего главного тренера сборной Китая, одного из самых известных футболистов этой страны, экс-игрока «Эвертона» Ли Те. В его адрес выдвинуты обвинения в получении и передаче взяток, сообщает Renmin Ribao.

В феврале британские СМИ поторопились сообщить, что Ли Те уже приговорен к пожизненному заключению. На самом деле этого пока не случилось — приговор будет вынесен «в установленные сроки». Но, предположительно, если сравнивать его дело с другими делами о коррупции в китайском футболе, пожизненное заключение — это возможное минимальное наказание, грозящее Ли Те.

Его обвиняют в получении свыше 50 миллионов юаней (примерно 6,5 миллиона евро по сегодняшнему курсу) за вызов игроков в сборную Китая, содействии в организации договорных матчей и трансферов футболистов. Кроме того, он обвиняется в передаче 1 миллиона юаней за получение должности главного тренера национальной команды.

На этой неделе бывший президент Китайской футбольной ассоциации Чэнь Сюйюань был приговорен за взятки к пожизненному заключению. На заседании суда он принес извинения всем футбольным болельщикам страны и выразил надежду, что они его простят.

В середине марта суд провинции Шаньдун вынес приговор бывшему вице-президенту Китайской футбольной ассоциации (КФА), экс-руководителю Юношеской футбольной лиги и экс-главе одного из департаментов Министерства образования Ван Дэнфэну. За хищение государственных средств и получение взяток он отправлен в тюрьму на 17 лет и оштрафован на 5 миллионов юаней (примерно 640 тысяч евро).

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