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Рекордный гол Влаховича не смутил Эмери. У экс-тренера «Спартака» есть шанс покончить с проклятием Лиги чемпионов

«Ювентус» не смог обыграть «Вильярреал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Андрей Кузичев
Корреспондент
«Вильярреал» — «Ювентус» — 1:1. Душан Влахович и Пау Торрес.
Фото Getty Images
«Вильярреал» смог составить достойную конкуренцию «Ювентусу».
Лига чемпионов. 1/8 финала
22 февр, 23:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
1:1
Ювентус
Голы
Влахович, 1 (0:1), Парехо, 66 (1:1)
Вильярреал
Рульи Альбиоль Пау Торрес Фойт Морено (Эступиньян, 79) Педраса (Тригерос, 79) Парехо Капуэ Ло Сельсо Чиквуэзе (Диа, 90) Груневелд (Пино, 90)
Ювентус
Щенсны Де Шильо (Пеллегрини, 87) де Лигт Данилу Алекс Сандру (Бонуччи, 46) Маккенни (Закария, 81) Рабьо Локателли (Артур, 71) Влахович Мората Куадрадо
Предупреждения
Рульи 73’  -  Рабьо 74’
Судьи
Зиберт (Германия)

Лига чемпионов — больная тема для «Ювентуса». В погоне за ней, а также новым имиджем и, естественно, новыми финансовыми возможностями, боссы туринцев и персонально Андреа Аньелли почти завели клуб в тупик. Президент «бьянконери», утратив свои позиции в европейском футболе после истории с несостоявшимся запуском Суперлиги, видит выход именно в этом проекте, хотя ему еще и приходится отбиваться от обвинений в мошенничестве при организации трансферов последних лет.

Что до спортивной части, то в Турине после экспериментов с Маурицио Сарри и Андреа Пирло вернулись к тому, от чего пытались уйти. А именно — к прагматизму Массимилиано Аллегри, который дважды останавливался в шаге от заветного «ушастого» кубка. Когда он уходил, кому-то казалось, что вот сейчас футбол «Юве» станет сказочно красивым, а Криштиану Роналду приведет команду к европейскому триумфу.

Килиан Мбаппе и&nbsp;Лионель Месси. Встреча Роналду и Месси отменилась. Вместо этого Лео и Мбаппе сыграют с «Реалом»

Но, как признался Джорджо Кьеллини, голы португальца маскировали проблемы команды. Особенно заметно это было как раз в Лиге чемпионов, где в двух первых своих туринских сезонах пятикратный обладатель «Золотого мяча» забил все семь мячей «Ювентуса» в плей-офф. Однако уже прошлый год показал, что вечно так продолжаться не может, а проблемы лишь усугубляются.

«Бьянконери» споткнулись на «Порту», причем решающим оказался эпизод, когда стоявший в «стенке» Роналду отвернулся от мяча. А пройти отбор в нынешний розыгрыш главного еврокубка «Ювентус» смог в последнем туре чемпионата лишь благодаря немыслимой осечке «Наполи». Последующий уход португальской звезды, мучительно сложный старт, а также начавшаяся уже зимой перестройка состава с прицелом на будущее — цепь давно назревших перемен.

На этом фоне было даже удивительно наблюдать за тем, с какой легкостью «Старая синьора» прошла групповой турнир. Однако «Ювентус» нынешний, что очевидно, сильнее самого себя осеннего образца — даже с поправкой на травму блестящего Федерико Кьезы. И если у кого-то на этот счет были сомнения, развеять их удалось всего за 32 секунды. Именно столько времени потребовалось гостям, чтобы передача Данило нашла брешь в обороне «подводников», и Душан Влахович из-под Рауля Альбиоля пробил в противоход Херонимо Рульи.

О лучшем дебюте в Лиге чемпионов невозможно было даже мечтать, хотя перед игрой Леонардо Бонуччи старался не перехвалить серба, заметив: в силу молодости новую «семерку» нельзя сравнивать с Роналду, при наличии которого каждый матч начинался со счета 1:0. Теперь начавший игру в запасе защитник выбежал на поле поздравить Влаховича с самым быстрым для новичков турнира лигочемпионским голом.

А по поводу перспектив «Вильярреала» сразу возникли сомнения, которые подкрепляла грустная статистика Унаи Эмери в главном еврокубке. Это в Лиге Европы экс-главный тренер «Спартака» король, тогда как уровнем выше у него три вылета в 1/8 финала с «Валенсией» и «ПСЖ». Однако Эмери, чья нынешняя команда вышла из группы с «МЮ» и «Аталантой», был настроен решительно и заявил: «Мы хотим признания не за то, что хорошо играем, а за то, что еще и побеждаем».

С хорошей игрой — даже в отсутствие грустившего на трибуне травмированного снайпера испанцев Жерара Морено — временами дела у «Вильярреала» обстояли неплохо. Сложно даже понять, как Джованни Ло Чельсо из убойной позиции попал в каркас ворот, а Войцех Щенсны остановил удар хитро пробившего пяткой Арно Данжумы. Но в целом хозяевам было не слишком комфортно из-за неожиданного перехода «Ювентуса» на схему с тремя центральными защитниками, которую Аллегри не использовал с ноябрьского матча против «Лацио».

Особенно после перерыва, когда «Юве» сосредоточился на удержании счета. Только все хорошо в меру, а отсутствие внятной контригры оказалось для итальянцев губительным. Когда соперник пытался прорваться в штрафную за счет индивидуальных действий или после розыгрышей накоротке, страховка работала практически идеально. Но стоило туринской обороне слишком сильно проникнуться собственной непогрешимость и немного расслабиться, Этьен Капу классным забросом в свободную зону нашел перед воротами Дани Парехо.

Успех «Вильярреала» был абсолютно заслуженным, тогда как Аллегри затянул с заменами. У Мануэля Локателли, который предоставил режим абсолютного комфорта для Капу, и до этого было несколько очевидных ошибок. Свежий Артур навел порядок в центре, а Влахович едва не пробил Рульи с дальней дистанции, но голкипер потащил мяч из нижнего угла.

Это, впрочем, был всплеск. В концовке никто не форсировал события, и в отсутствие правила выездного гола соперники, по сути, согласились на ничью. В Турине же может случиться что угодно и у Эмери есть шансы покончить с лигочемпионским проклятьем. В последнем туре группового турнира он уже совершил в Италии подвиг по расписанию, отправив на третье место «Аталанту».

Форвард &laquo;Ювентуса&raquo; Душан Влахович забил гол на&nbsp;первой минуте своего дебюта в&nbsp;Лиге чемпионов за&nbsp;туринский клуб.

Даниэль Парехо
Душан Влахович
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Вильярреал
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
Унаи Эмери
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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