Рекордный гол Влаховича не смутил Эмери. У экс-тренера «Спартака» есть шанс покончить с проклятием Лиги чемпионов

«Вильярреал» смог составить достойную конкуренцию «Ювентусу».

Лига чемпионов — больная тема для «Ювентуса». В погоне за ней, а также новым имиджем и, естественно, новыми финансовыми возможностями, боссы туринцев и персонально Андреа Аньелли почти завели клуб в тупик. Президент «бьянконери», утратив свои позиции в европейском футболе после истории с несостоявшимся запуском Суперлиги, видит выход именно в этом проекте, хотя ему еще и приходится отбиваться от обвинений в мошенничестве при организации трансферов последних лет.

Что до спортивной части, то в Турине после экспериментов с Маурицио Сарри и Андреа Пирло вернулись к тому, от чего пытались уйти. А именно — к прагматизму Массимилиано Аллегри, который дважды останавливался в шаге от заветного «ушастого» кубка. Когда он уходил, кому-то казалось, что вот сейчас футбол «Юве» станет сказочно красивым, а Криштиану Роналду приведет команду к европейскому триумфу.

Но, как признался Джорджо Кьеллини, голы португальца маскировали проблемы команды. Особенно заметно это было как раз в Лиге чемпионов, где в двух первых своих туринских сезонах пятикратный обладатель «Золотого мяча» забил все семь мячей «Ювентуса» в плей-офф. Однако уже прошлый год показал, что вечно так продолжаться не может, а проблемы лишь усугубляются.

«Бьянконери» споткнулись на «Порту», причем решающим оказался эпизод, когда стоявший в «стенке» Роналду отвернулся от мяча. А пройти отбор в нынешний розыгрыш главного еврокубка «Ювентус» смог в последнем туре чемпионата лишь благодаря немыслимой осечке «Наполи». Последующий уход португальской звезды, мучительно сложный старт, а также начавшаяся уже зимой перестройка состава с прицелом на будущее — цепь давно назревших перемен.

? Гол в дебютном матче ЛЧ спустя всего полминуты



Только вдумайся, Влаховичу нужно на гол меньше времени, чем тебе, чтобы прочитать этот пост ? pic.twitter.com/dNSblt9BVn — Матч ТВ (@MatchTV) February 22, 2022

На этом фоне было даже удивительно наблюдать за тем, с какой легкостью «Старая синьора» прошла групповой турнир. Однако «Ювентус» нынешний, что очевидно, сильнее самого себя осеннего образца — даже с поправкой на травму блестящего Федерико Кьезы. И если у кого-то на этот счет были сомнения, развеять их удалось всего за 32 секунды. Именно столько времени потребовалось гостям, чтобы передача Данило нашла брешь в обороне «подводников», и Душан Влахович из-под Рауля Альбиоля пробил в противоход Херонимо Рульи.

О лучшем дебюте в Лиге чемпионов невозможно было даже мечтать, хотя перед игрой Леонардо Бонуччи старался не перехвалить серба, заметив: в силу молодости новую «семерку» нельзя сравнивать с Роналду, при наличии которого каждый матч начинался со счета 1:0. Теперь начавший игру в запасе защитник выбежал на поле поздравить Влаховича с самым быстрым для новичков турнира лигочемпионским голом.

OFFICIAL: Du?an Vlahovi? took just 33 seconds to score on his Champions League debut ?#UCL https://t.co/SxanijI02O pic.twitter.com/nHVG282tGB — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 22, 2022

А по поводу перспектив «Вильярреала» сразу возникли сомнения, которые подкрепляла грустная статистика Унаи Эмери в главном еврокубке. Это в Лиге Европы экс-главный тренер «Спартака» король, тогда как уровнем выше у него три вылета в 1/8 финала с «Валенсией» и «ПСЖ». Однако Эмери, чья нынешняя команда вышла из группы с «МЮ» и «Аталантой», был настроен решительно и заявил: «Мы хотим признания не за то, что хорошо играем, а за то, что еще и побеждаем».

С хорошей игрой — даже в отсутствие грустившего на трибуне травмированного снайпера испанцев Жерара Морено — временами дела у «Вильярреала» обстояли неплохо. Сложно даже понять, как Джованни Ло Чельсо из убойной позиции попал в каркас ворот, а Войцех Щенсны остановил удар хитро пробившего пяткой Арно Данжумы. Но в целом хозяевам было не слишком комфортно из-за неожиданного перехода «Ювентуса» на схему с тремя центральными защитниками, которую Аллегри не использовал с ноябрьского матча против «Лацио».

Особенно после перерыва, когда «Юве» сосредоточился на удержании счета. Только все хорошо в меру, а отсутствие внятной контригры оказалось для итальянцев губительным. Когда соперник пытался прорваться в штрафную за счет индивидуальных действий или после розыгрышей накоротке, страховка работала практически идеально. Но стоило туринской обороне слишком сильно проникнуться собственной непогрешимость и немного расслабиться, Этьен Капу классным забросом в свободную зону нашел перед воротами Дани Парехо.

? Куда смотрели защитники «Юве»?



Парехо в одиночестве зашел в штрафную гостей и спокойно на опыте зарешал ? pic.twitter.com/NRrJj2Gh31 — Матч ТВ (@MatchTV) February 22, 2022

Успех «Вильярреала» был абсолютно заслуженным, тогда как Аллегри затянул с заменами. У Мануэля Локателли, который предоставил режим абсолютного комфорта для Капу, и до этого было несколько очевидных ошибок. Свежий Артур навел порядок в центре, а Влахович едва не пробил Рульи с дальней дистанции, но голкипер потащил мяч из нижнего угла.

Это, впрочем, был всплеск. В концовке никто не форсировал события, и в отсутствие правила выездного гола соперники, по сути, согласились на ничью. В Турине же может случиться что угодно и у Эмери есть шансы покончить с лигочемпионским проклятьем. В последнем туре группового турнира он уже совершил в Италии подвиг по расписанию, отправив на третье место «Аталанту».