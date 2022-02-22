Финал Лиги чемпионов и стыковые матчи ЧМ-2022 в России. Беспокоиться не о чем

В Британии и Польше хотят использовать ситуацию в своих интересах. Рассказываем, что стоит за очередной «уткой» английских СМИ, утверждающих, что эти игры перенесут с территории РФ.

Последние политические события, связанные с признанием Россией независимости ДНР и ЛНР, затронули и футбол. Так, сразу два британских издания — Mirror и Daily Star — опубликовали информацию о том, что Санкт-Петербург якобы может лишиться права проведения финала Лиги чемпионов-2021/22 на «Газпром Арене», запланированного на 28 мая этого года.

Чуть позже волну подхватили и в Польше. Как пишет издание Sport, футбольный союз страны хочет обратиться в УЕФА с просьбой перенести из Москвы стыковой матч за выход на ЧМ-2022 с Россией. Министр спорта Камиль Бортничук заявил о желании провести встречу, намеченную на 24 марта, «как минимум на нейтральной территории». И уточнил: «Я считаю, что в такой ситуации польские спортсмены не должны ехать в РФ, но это мое личное мнение». Впрочем, пресс-атташе сборной Якуб Квятковски опроверг такую возможность в разговоре с коллегами из Sport24: «Это неправда. Скоро выступим с официальным заявлением», — сказал Квятковски.

Тема с переносом финала Лиги чемпионов поднималась еще неделю назад. Тогда в УЕФА опровергли любые спекуляции. Тот же ответ слышим и сейчас. «УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией. На данный момент планов по изменению места проведения финала нет», — цитирует заявление Союза европейских футбольных ассоциаций журналист Evening Standard Дэн Килпатрик.

А вот что заявил «СЭ» руководитель оргкомитета финала ЛЧ в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин: «У нас никаких обсуждений с УЕФА на эту тему не было. Никаких сигналов по этому вопросу не поступало. Мы готовим вместе с УЕФА финал в плановом режиме, рассчитываем принять его 28 мая. У нас запланирован визит, идет ежедневная работа. Что-то иное комментировать трудно».

Также своим мнением поделился почетный президент РФС Вячеслав Колосков, который обладает огромным опытом работы с УЕФА: «Не первый раз об этом сообщают. Они рассчитывают на нашу реакцию. Вернее будет промолчать. Сегодня верить надо только УЕФА. А он никаких заявлений не делал и, думаю, не сделает. УЕФА — не политическая организация. У меня нет никаких сомнений, что финал Лиги чемпионов пройдет, как и был изначально запланирован, в Санкт-Петербурге».

Так стоит ли волноваться? Пока оснований для этого нет. Сообщения британцев уже не удивляют. Тем более в качестве альтернативы для финала ЛЧ называется лондонский «Уэмбли». Мотивы публикаций с точки зрения изданий понятны. Здесь и повышение цитируемости, и очередная информатака на РФ — подобное тянется еще с той поры, когда английские СМИ «отправляли» ЧМ-2018 из России на Британские острова. В том, что за этим стояло (а точнее, в том, что не стояло ничего, кроме домыслов), вся планета убедилась в июне — июле 2018-го, когда наша страна блестяще справилась с проведением мирового чемпионата.

А решать, конечно, не англичанам и не Польше — УЕФА. Который уверенно гнет свою линию — никаких матчей и турниров в РФ не отменялось и не планируется.