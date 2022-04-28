Эксперты оценили шансы «Реала» и «Вильярреала» выйти в финал Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов состоялись первые полуфинальные матчи. 26 апреля «Сити» на «Этихаде» перестрелял «Реал» — 4:3, а 27-го «Ливерпуль» на «Энфилде» дожал неуступчивый «Вильярреал» — 2:0. Ответные встречи пройдут уже через неделю. Аналитики букмекерской компании оценили шансы всех четырех команд на выход в финал турнира.

Перед первой встречей английская команда считалась фаворитом, а после лишь утвердилась в этом статусе. При этом у «Реала» остаются неплохие шансы на выход в свой 17-й финал турнира — в 1/8 команда Карло Анчелотти также уступала «ПСЖ» в один мяч после гостевого матча, но прошла дальше.

На то, что именно мадридцы 28 мая сразятся за трофей, можно поставить с коэффициентом 4.50 — это около 22% вероятности исхода. В то же время на проход «Сити» котировка — 1.20 (78%).

Фаворит ответной игры в Мадриде — также «Манчестер Сити». Несмотря на то что Пеп Гвардиола и его парни уже испытывали в этом сезоне проблемы в столице Испании (в 1/4 не смогли обыграть на выезде «Атлетико» — 0:0), на победу «горожан» над «Реалом» можно поставить с коэффициентом 2.00 (это ровно 50% вероятности исхода). Виктория хозяев оценена в 3.30 (30%), а наименее возможный исход — ничья за 4.00 (20%).

Унаи Эмери повезло, что после выезда в Англию у его команды есть смысл выйти на ответную встречу. «Ливерпуль» все 90 минут домашнего матча провисел на воротах Херонимо Рульи, нанес 20 ударов по воротам и пять раз попал в створ. Правда, забили красные всего дважды. Поэтому хоть и минимальные, но шансы на финал у «Вильярреала» остались.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили возможность увидеть в решающей игре испанский клуб коэффициентом 16.5, это всего 6% вероятности. Также аналитики уверены, что от «Ливерпуля» финал никуда не денется: котировка на проход мерсисайдцев — 1.01 (94%).

В домашней встрече шансы «Вильярреала» тоже невелики. На победу команды Эмери можно поставить за 4.80 — это порядка 17% вероятности успеха. На очередной успех «Ливерпуля» — за 1.65 (60%). На ничью коэффициент чуть ниже, чем на хозяев, — 4.20 (23%).