Эксперты оценили шансы «Реала» и «Вильярреала» выйти в финал Лиги чемпионов
В Лиге чемпионов состоялись первые полуфинальные матчи. 26 апреля «Сити» на «Этихаде» перестрелял «Реал» — 4:3, а 27-го «Ливерпуль» на «Энфилде» дожал неуступчивый «Вильярреал» — 2:0. Ответные встречи пройдут уже через неделю. Аналитики букмекерской компании оценили шансы всех четырех команд на выход в финал турнира.
«Реал» — «Манчестер Сити»
Перед первой встречей английская команда считалась фаворитом, а после лишь утвердилась в этом статусе. При этом у «Реала» остаются неплохие шансы на выход в свой 17-й финал турнира — в 1/8 команда Карло Анчелотти также уступала «ПСЖ» в один мяч после гостевого матча, но прошла дальше.
На то, что именно мадридцы 28 мая сразятся за трофей, можно поставить с коэффициентом 4.50 — это около 22% вероятности исхода. В то же время на проход «Сити» котировка — 1.20 (78%).
Фаворит ответной игры в Мадриде — также «Манчестер Сити». Несмотря на то что Пеп Гвардиола и его парни уже испытывали в этом сезоне проблемы в столице Испании (в 1/4 не смогли обыграть на выезде «Атлетико» — 0:0), на победу «горожан» над «Реалом» можно поставить с коэффициентом 2.00 (это ровно 50% вероятности исхода). Виктория хозяев оценена в 3.30 (30%), а наименее возможный исход — ничья за 4.00 (20%).
«Вильярреал» — «Ливерпуль»
Унаи Эмери повезло, что после выезда в Англию у его команды есть смысл выйти на ответную встречу. «Ливерпуль» все 90 минут домашнего матча провисел на воротах Херонимо Рульи, нанес 20 ударов по воротам и пять раз попал в створ. Правда, забили красные всего дважды. Поэтому хоть и минимальные, но шансы на финал у «Вильярреала» остались.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили возможность увидеть в решающей игре испанский клуб коэффициентом 16.5, это всего 6% вероятности. Также аналитики уверены, что от «Ливерпуля» финал никуда не денется: котировка на проход мерсисайдцев — 1.01 (94%).
В домашней встрече шансы «Вильярреала» тоже невелики. На победу команды Эмери можно поставить за 4.80 — это порядка 17% вероятности успеха. На очередной успех «Ливерпуля» — за 1.65 (60%). На ничью коэффициент чуть ниже, чем на хозяев, — 4.20 (23%).
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Ответные матчи состоятся 3 и 4 мая.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0