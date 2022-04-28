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Эксперты оценили шансы «Реала» и «Вильярреала» выйти в финал Лиги чемпионов

Евгений Коростелев
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Фото Global Look Press

В Лиге чемпионов состоялись первые полуфинальные матчи. 26 апреля «Сити» на «Этихаде» перестрелял «Реал» — 4:3, а 27-го «Ливерпуль» на «Энфилде» дожал неуступчивый «Вильярреал» — 2:0. Ответные встречи пройдут уже через неделю. Аналитики букмекерской компании оценили шансы всех четырех команд на выход в финал турнира.

«Реал» — «Манчестер Сити»

Перед первой встречей английская команда считалась фаворитом, а после лишь утвердилась в этом статусе. При этом у «Реала» остаются неплохие шансы на выход в свой 17-й финал турнира — в 1/8 команда Карло Анчелотти также уступала «ПСЖ» в один мяч после гостевого матча, но прошла дальше.

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На то, что именно мадридцы 28 мая сразятся за трофей, можно поставить с коэффициентом 4.50 — это около 22% вероятности исхода. В то же время на проход «Сити» котировка — 1.20 (78%).

Фаворит ответной игры в Мадриде — также «Манчестер Сити». Несмотря на то что Пеп Гвардиола и его парни уже испытывали в этом сезоне проблемы в столице Испании (в 1/4 не смогли обыграть на выезде «Атлетико» — 0:0), на победу «горожан» над «Реалом» можно поставить с коэффициентом 2.00 (это ровно 50% вероятности исхода). Виктория хозяев оценена в 3.30 (30%), а наименее возможный исход — ничья за 4.00 (20%).

«Вильярреал» — «Ливерпуль»

Унаи Эмери повезло, что после выезда в Англию у его команды есть смысл выйти на ответную встречу. «Ливерпуль» все 90 минут домашнего матча провисел на воротах Херонимо Рульи, нанес 20 ударов по воротам и пять раз попал в створ. Правда, забили красные всего дважды. Поэтому хоть и минимальные, но шансы на финал у «Вильярреала» остались.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили возможность увидеть в решающей игре испанский клуб коэффициентом 16.5, это всего 6% вероятности. Также аналитики уверены, что от «Ливерпуля» финал никуда не денется: котировка на проход мерсисайдцев — 1.01 (94%).

В домашней встрече шансы «Вильярреала» тоже невелики. На победу команды Эмери можно поставить за 4.80 — это порядка 17% вероятности успеха. На очередной успех «Ливерпуля» — за 1.65 (60%). На ничью коэффициент чуть ниже, чем на хозяев, — 4.20 (23%).

  • Ответные матчи состоятся 3 и 4 мая.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Вильярреал
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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«Ливерпуль» — «Вильярреал»: где смотреть матч Лиги чемпионов 27 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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