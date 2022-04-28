Возможный английский финал Лиги чемпионов все ближе.

Чудеса, конечно, случаются, однако, судя по увиденному на «Энфилде», «Вильярреал» свой лимит уже исчерпал. Унаи Эмери смог затянуть в паутину вязкого футбола «Ювентус» и далекую от идеального состояния «Баварию», но «Ливерпуль» — это другая лига. Соответственно, мы еще на шаг приблизились к английскому финалу.

Или на полшага, потому что «Реал» — самая волевая команда этой Лиги чемпионов, которая способная выжить в экстремальных ситуациях. А Карло Анчелотти еще способен неприятно удивить Хосепа Гвардиолу. С другой стороны, при всем восхищении мадридцами и персонально Каримом Бензема, я бы не рискнул оценивать их шансы в ответном матче как более высокие.

На «Сантьяго Бернабеу» хозяева будут вынуждены атаковать и пытаться доминировать, а нынешний «Сити» хорош как раз в игре на результат и прилично прокачал оборонительные навыки. Это, конечно, звучит несколько странно после трех пробоин в первом полуфинале, но системно на длинной дистанции оборона «горожан» по-настоящему хороша, а всего 21 гол, пропущенный в 33 турах АПЛ, — отменная статистика.

Другие плюсы чемпионов Англии — практически гарантированное преимущество в контроле мяча и оперативный простор для роскошной группы атаки. Если Гвардиола опять сам себя не перехитрит и не попытается придумать что-то слишком гениальное, шансы его команды перед визитом в испанскую столицу видятся более высокими. Но, если честно, перспектива третьего за четыре года английского финала не вызывает восторга.

Когда в 2008 году это случилось в первый раз — история получилась во всех отношениях особенной. Для нас — это Москва и «Лужники». Для мирового футбола — первый из пяти «ушастых» трофеев в коллекции Криштиану Роналду и, конечно, драма поскользнувшегося в серии пенальти Джона Терри, который потом рыдал на плече Авраама Гранта.

Дальше все было скучнее и банальнее. Особенно три года назад, когда мы стали свидетелями самого безумного плей-офф за всю историю главного еврокубка. Хет-трик Криштиану после оскорблений и свиста в первой игре 1/8 финала против «Атлетико», а также скандальный жест португальца в адрес Диего Симеоне. Сумасшедшая развязка четвертьфинального противостояния «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» с отмененным пятым голом «горожан». Решающий гол «Тоттенхэма» «Аяксу» на последней компенсированной минуте. Наконец, величайший камбэк «Ливерпуля» после 0:3 от «Барселоны» с тем самым угловым Трента Александра-Арнольда.

Получить после подобного пиршества дежурную победу «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом» в банальном даже для национального чемпионата стиле — это была какая-то изощренная форма издевательства. Да и прошлогоднее противостояние «Челси» и «Манчестер Сити» — точно не шедевр. Скорее это гимн тренерскому мастерству Томаса Тухеля, которого выкинули из «ПСЖ» спустя несколько месяцев после первого прорыва парижан в финал чемпионской лиги. И персональный триумф автора победного гола Кая Хаверца, бесспорный талант которого начал раскрываться в Англии после назначения тренера-соотечественника.

Разве после такого хочется еще одного британского междусобойчика? У тех, кто ответит на данный вопрос утвердительно, естественно, есть бронебойные аргументы. Во-первых, спортивный принцип. Если кто-то дошел до финала, нет никакой разницы, какую страну представляет команда — Англию или условную Швецию. Во-вторых, матч «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» многие готовы без каких-либо оговорок назвать финалом мечты, и на самом деле это недалеко от истины.

Соперничество Гвардиолы и Юргена Клоппа — возможно, лучшее, что есть в современном клубном футболе. Эти тренеры вывели свои команды на недостижимый для остальных и близкий к совершенству уровень, а их матчи в текущем сезоне — истинное наслаждение. Два раза по 2:2 в чемпионате и победные для красных 3:2 в полуфинале Кубка Англии. Только перебор сладкого — такая же проблема, как и его отсутствие. Между тем два последних матча «Ливерпуля» и «Сити» разделили шесть дней, а три игры за полтора месяца могут оказаться перебором. Да и цена вопроса будет настолько высока, что есть риск увидеть тактические шахматы.

Пусть даже с драмами, трагедиями и триумфами, но всего лишь на какие-нибудь банальные 1:0. Именно из-за этих опасений и регулярных встреч на внутренней арене финал «Ливерпуль» — «Реал» кажется более предпочтительным. Великие клубы, тренеры, история... Противостояние двух самых успешных европейских лиг последнего десятилетия. Наконец, желание красных поквитаться с мадридцами за прошлогодний четвертьфинал и за финал-2018.

Вот это будет сюжет! Да и разнообразия хочется. Но если «Ливерпулю» и «Сити» и суждено сыграть в четвертый раз за сезон, пусть они опровергнут все высказанные опасения и заставят забрать слова обратно. Сделаю это с удовольствием, потому что Клопп и Гвардиола делают футбол лучше и дарят нам праздники на регулярной основе.