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Клопп против Гвардиолы — современная классика. Но лучше бы в финале сыграли «Реал» и «Ливерпуль»

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» могут сыграть в финале Лиги чемпионов
Андрей Кузичев
Корреспондент
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«Ливерпуль» Юргена Клоппа и «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы могут сыграть в финале Лиги чемпионов.
Фото Global Look Press
Возможный английский финал Лиги чемпионов все ближе.

Чудеса, конечно, случаются, однако, судя по увиденному на «Энфилде», «Вильярреал» свой лимит уже исчерпал. Унаи Эмери смог затянуть в паутину вязкого футбола «Ювентус» и далекую от идеального состояния «Баварию», но «Ливерпуль» — это другая лига. Соответственно, мы еще на шаг приблизились к английскому финалу.

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Или на полшага, потому что «Реал» — самая волевая команда этой Лиги чемпионов, которая способная выжить в экстремальных ситуациях. А Карло Анчелотти еще способен неприятно удивить Хосепа Гвардиолу. С другой стороны, при всем восхищении мадридцами и персонально Каримом Бензема, я бы не рискнул оценивать их шансы в ответном матче как более высокие.

Лига чемпионов. 1/2 финала
26 апр, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
4:3
Реал
Голы
Де Брейне, 2 (1:0), Габриэл Жезус, 11 (2:0), Бензема, 33 (2:1), Фоден, 53 (3:1), Винисиус Жуниор, 55 (3:2), Бернарду Силва, 74 (4:2), Бензема, 82 (4:3)
Манчестер Сити
Эдерсон Рубен Диаш Стоунс (Фернандинью, 36) Зинченко Ляпорт Эрнандес Де Брейне Бернарду Силва Габриэл Жезус (Стерлинг, 83) Махрез Фоден
Реал
Куртуа Карвахаль Эдер Милитау Алаба (Начо, 46) Менди Кроос Модрич (Себальос, 79) Вальверде Бензема Винисиус Жуниор (Асенсио, 88) Родригу (Камавинга, 70)
Предупреждения
Фернандинью 81’  -  Начо 90+3’
Судьи
Ковач (Румыния)

На «Сантьяго Бернабеу» хозяева будут вынуждены атаковать и пытаться доминировать, а нынешний «Сити» хорош как раз в игре на результат и прилично прокачал оборонительные навыки. Это, конечно, звучит несколько странно после трех пробоин в первом полуфинале, но системно на длинной дистанции оборона «горожан» по-настоящему хороша, а всего 21 гол, пропущенный в 33 турах АПЛ, — отменная статистика.

Другие плюсы чемпионов Англии — практически гарантированное преимущество в контроле мяча и оперативный простор для роскошной группы атаки. Если Гвардиола опять сам себя не перехитрит и не попытается придумать что-то слишком гениальное, шансы его команды перед визитом в испанскую столицу видятся более высокими. Но, если честно, перспектива третьего за четыре года английского финала не вызывает восторга.

Когда в 2008 году это случилось в первый раз — история получилась во всех отношениях особенной. Для нас — это Москва и «Лужники». Для мирового футбола — первый из пяти «ушастых» трофеев в коллекции Криштиану Роналду и, конечно, драма поскользнувшегося в серии пенальти Джона Терри, который потом рыдал на плече Авраама Гранта.

Дальше все было скучнее и банальнее. Особенно три года назад, когда мы стали свидетелями самого безумного плей-офф за всю историю главного еврокубка. Хет-трик Криштиану после оскорблений и свиста в первой игре 1/8 финала против «Атлетико», а также скандальный жест португальца в адрес Диего Симеоне. Сумасшедшая развязка четвертьфинального противостояния «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» с отмененным пятым голом «горожан». Решающий гол «Тоттенхэма» «Аяксу» на последней компенсированной минуте. Наконец, величайший камбэк «Ливерпуля» после 0:3 от «Барселоны» с тем самым угловым Трента Александра-Арнольда.

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Получить после подобного пиршества дежурную победу «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом» в банальном даже для национального чемпионата стиле — это была какая-то изощренная форма издевательства. Да и прошлогоднее противостояние «Челси» и «Манчестер Сити» — точно не шедевр. Скорее это гимн тренерскому мастерству Томаса Тухеля, которого выкинули из «ПСЖ» спустя несколько месяцев после первого прорыва парижан в финал чемпионской лиги. И персональный триумф автора победного гола Кая Хаверца, бесспорный талант которого начал раскрываться в Англии после назначения тренера-соотечественника.

Лига чемпионов. 1/2 финала
27 апр, 22:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
2:0
Вильярреал
Голы
Эступиньян, 53 (1:0), Мане, 55 (2:0)
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Конате Робертсон Александр-Арнолд (Гомес, 81) Фабинью Тиагу Алькантара Хендерсон (Кейта, 72) Диас (Ориги, 81) Мане (Диогу Жота, 73) Салах
Вильярреал
Рульи Альбиоль Пау Торрес Фойт Эступиньян (Орье, 72) Парехо (Тригерос, 72) Капуэ Ло Сельсо Коклен (Педраса, 57) Чуквуэзе (Диа, 72) Груневелд (Пако Алькасер, 86)
Предупреждения
ван Дейк 32’  -  Эступиньян 47’, Ло Сельсо 62’
Судьи
Марчиняк (Польша)

Разве после такого хочется еще одного британского междусобойчика? У тех, кто ответит на данный вопрос утвердительно, естественно, есть бронебойные аргументы. Во-первых, спортивный принцип. Если кто-то дошел до финала, нет никакой разницы, какую страну представляет команда — Англию или условную Швецию. Во-вторых, матч «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» многие готовы без каких-либо оговорок назвать финалом мечты, и на самом деле это недалеко от истины.

Соперничество Гвардиолы и Юргена Клоппа — возможно, лучшее, что есть в современном клубном футболе. Эти тренеры вывели свои команды на недостижимый для остальных и близкий к совершенству уровень, а их матчи в текущем сезоне — истинное наслаждение. Два раза по 2:2 в чемпионате и победные для красных 3:2 в полуфинале Кубка Англии. Только перебор сладкого — такая же проблема, как и его отсутствие. Между тем два последних матча «Ливерпуля» и «Сити» разделили шесть дней, а три игры за полтора месяца могут оказаться перебором. Да и цена вопроса будет настолько высока, что есть риск увидеть тактические шахматы.

Пусть даже с драмами, трагедиями и триумфами, но всего лишь на какие-нибудь банальные 1:0. Именно из-за этих опасений и регулярных встреч на внутренней арене финал «Ливерпуль» — «Реал» кажется более предпочтительным. Великие клубы, тренеры, история... Противостояние двух самых успешных европейских лиг последнего десятилетия. Наконец, желание красных поквитаться с мадридцами за прошлогодний четвертьфинал и за финал-2018.

Вот это будет сюжет! Да и разнообразия хочется. Но если «Ливерпулю» и «Сити» и суждено сыграть в четвертый раз за сезон, пусть они опровергнут все высказанные опасения и заставят забрать слова обратно. Сделаю это с удовольствием, потому что Клопп и Гвардиола делают футбол лучше и дарят нам праздники на регулярной основе.

Хосеп Гвардиола
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Вильярреал
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
Юрген Клопп
28
24
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