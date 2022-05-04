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Игра вратаря «Вильярреала» — катастрофа. А год назад он был главным героем финала Лиги Европы

Рульи пропустил мяч между ног после удара Фабиньо
Отдел футбола «СЭ»
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Мохамед Салах («Ливерпуль») атакует ворота Херонимо Рульи («Вильярреал»).
Фото Global Look Press
Ужасный вечер для Херонимо Рульи.

«Вильярреал» был очень близок к тому, чтобы прорваться в финал Лиги чемпионов или хотя бы затащить «Ливерпуль» в дополнительное время. Учитывая совершенно односторонний характер матча неделю назад на «Энфилде», это было бы настоящим чудом. Не вышло.

Лига чемпионов. 1/2 финала
03 мая, 22:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
2:3
Ливерпуль
Голы
Диа, 3 (1:0), Коклен, 41 (2:0), Фабинью, 62 (2:1), Диас, 67 (2:2), Мане, 74 (2:3)
Вильярреал
Рульи Альбиоль (Орье, 79) Пау Торрес Фойт Эступиньян (Тригерос, 79) Парехо Капуэ Ло Сельсо Коклен (Педраса, 68) Морено (Чуквуэзе, 68) Диа (Пако Алькасер, 79)
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Конате Робертсон (Цимикас, 79) Александр-Арнолд Фабинью (Милнер, 84) Тиагу Алькантара (Хендерсон, 79) Кейта (Джонс, 79) Мане Салах Диогу Жота (Диас, 46)
Предупреждения
Капуэ 63’, Ло Сельсо 81’, Пау Торрес 85’  -  Александр-Арнолд 77’
Удаления
Капуэ 86’ (вторая ж.к)
Судьи
Маккели (Голландия)

В том числе и из-за провальной игры голкипера Херонимо Рульи. Аргентинец пропустил мяч между ногами после несложного удара Фабиньо в ближний угол — и этот гол стал переломным. Ошибка на выходе при счете 2:2, приведшая к голу Садио Мане, по сути, мало что решала, но тоже стала очень символичной. В случае с голом Луиса Диаса претензий к Рульи минимум, хотя и там мяч проскочил ему в «домик». Да, после перерыва игра изменилась и «Ливерпуль» добавил, но кто знает, как бы все сложилось, отбей аргентинец тот удар Фабиньо. И, кажется, ближайшие несколько ночей будут для голкипера очень тяжелыми.

А ведь год назад он был настоящим героем «Вильярреала». Финал Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», затяжная серия пенальти, когда дело дошло до вратарей, Рульи забил сам и потащил удар Давида Де Хеа. Голкипер, выигравший серию пенальти, как бы долго она не тянулась — уже красавчик.

У аргентинца вообще здорово получается с 11-метровыми. В разное время в Испании ему не забивали Лео Месси, Криштиану Роналду и Неймар — отличная компания. «Мне удалось одолеть всех троих, и я смогу рассказать об этом своим детям и внукам», — говорил Рульи. Но вот о втором тайме матча с «Ливерпулем» 29-летний аргентинец, который, кстати, когда-то целый один день числился в «Манчестер Сити» (8 августа 2016-го подписал контракт, а уже 9-го отправился в аренду в «Реал Сосьедад»), вряд ли захочет кому-либо рассказывать на старости лет.

Статистика от Opta неумолима: Рульи — первый вратарь со времен Лориса Кариуса в киевском финале-2018, кто допустил две результативные ошибки в одном матче Лиги чемпионов.

Хотя этой весной аргентинца изрядно кидает из крайности в крайность. После эпичной победы над «Ювентусом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0) его признали игроком недели в Лиге чемпионов. В Турине он сделал пять сэйвов и был очень надежен, дав команде шанс, которым она воспользовалась.

«Матчи складываются по-разному, игра течет в разных направлениях. Мы знали, что нашему вратарю нужно будет хорошо играть, а нам — ждать своего момента», — говорил после матча Унаи Эмери.

Мохамед Салах (&laquo;Ливерпуль&raquo;) и&nbsp;Пау Торрес (&laquo;Вильярреал&raquo;). Эмери напугал «Ливерпуль», но магии «Вильярреала» хватило только на тайм

А еще раньше, в январе, Рульи умудрился пропустить после удара с центра поля. В матче с «Атлетико» полузащитник мадридцев Анхель Корреа забросил мяч ему за шиворот прямо из центрального круга. Аргентинец вообще любит далеко выходить из ворот и делает это не всегда удачно (так что гол Мане — просто очередное доказательство).

Но одно дело накосячить в рядовом матче чемпионата Испании, а другое — в полуфинале Лиги чемпионов при счете 2:0 в пользу твоей команды. И Рульи сейчас, должно быть, очень горько.

Давид Де Хеа
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Садио Мане
Лига чемпионов УЕФА
ФК Вильярреал
ФК Ливерпуль
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