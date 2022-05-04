Ужасный вечер для Херонимо Рульи.

«Вильярреал» был очень близок к тому, чтобы прорваться в финал Лиги чемпионов или хотя бы затащить «Ливерпуль» в дополнительное время. Учитывая совершенно односторонний характер матча неделю назад на «Энфилде», это было бы настоящим чудом. Не вышло.

В том числе и из-за провальной игры голкипера Херонимо Рульи. Аргентинец пропустил мяч между ногами после несложного удара Фабиньо в ближний угол — и этот гол стал переломным. Ошибка на выходе при счете 2:2, приведшая к голу Садио Мане, по сути, мало что решала, но тоже стала очень символичной. В случае с голом Луиса Диаса претензий к Рульи минимум, хотя и там мяч проскочил ему в «домик». Да, после перерыва игра изменилась и «Ливерпуль» добавил, но кто знает, как бы все сложилось, отбей аргентинец тот удар Фабиньо. И, кажется, ближайшие несколько ночей будут для голкипера очень тяжелыми.

А ведь год назад он был настоящим героем «Вильярреала». Финал Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», затяжная серия пенальти, когда дело дошло до вратарей, Рульи забил сам и потащил удар Давида Де Хеа. Голкипер, выигравший серию пенальти, как бы долго она не тянулась — уже красавчик.

У аргентинца вообще здорово получается с 11-метровыми. В разное время в Испании ему не забивали Лео Месси, Криштиану Роналду и Неймар — отличная компания. «Мне удалось одолеть всех троих, и я смогу рассказать об этом своим детям и внукам», — говорил Рульи. Но вот о втором тайме матча с «Ливерпулем» 29-летний аргентинец, который, кстати, когда-то целый один день числился в «Манчестер Сити» (8 августа 2016-го подписал контракт, а уже 9-го отправился в аренду в «Реал Сосьедад»), вряд ли захочет кому-либо рассказывать на старости лет.

Статистика от Opta неумолима: Рульи — первый вратарь со времен Лориса Кариуса в киевском финале-2018, кто допустил две результативные ошибки в одном матче Лиги чемпионов.

Хотя этой весной аргентинца изрядно кидает из крайности в крайность. После эпичной победы над «Ювентусом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0) его признали игроком недели в Лиге чемпионов. В Турине он сделал пять сэйвов и был очень надежен, дав команде шанс, которым она воспользовалась.

«Матчи складываются по-разному, игра течет в разных направлениях. Мы знали, что нашему вратарю нужно будет хорошо играть, а нам — ждать своего момента», — говорил после матча Унаи Эмери.

А еще раньше, в январе, Рульи умудрился пропустить после удара с центра поля. В матче с «Атлетико» полузащитник мадридцев Анхель Корреа забросил мяч ему за шиворот прямо из центрального круга. Аргентинец вообще любит далеко выходить из ворот и делает это не всегда удачно (так что гол Мане — просто очередное доказательство).

Но одно дело накосячить в рядовом матче чемпионата Испании, а другое — в полуфинале Лиги чемпионов при счете 2:0 в пользу твоей команды. И Рульи сейчас, должно быть, очень горько.