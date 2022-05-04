Эмери напугал «Ливерпуль», но магии «Вильярреала» хватило только на тайм

Англичане вышли в финал Лиги чемпионов после волевой победы в Испании.

Юрген Клопп, словно что-то предчувствуя, пытался быть одновременно дипломатом и мотиватором. Его слова о том, что в двухраундовом противостоянии еще ничего не решено, звучали и как уважение к сопернику, и как стремление исключить даже намек на расслабленность после 2:0 на «Энфилде».

Там «Ливерпуль» привычно выглядел здорово, тогда как «Вильярреал» на фоне красных лишь на каких-то отрезках напоминал команду, которая оставила за бортом плей-офф ЛЧ «Ювентус» и «Баварию». И Унаи Эмери признал очевидное, заявив: «Мы постараемся показать свой футбол, который отличается от игры в Ливерпуле».

«Команда должна провести идеальный матч», — добавил тренер «подводников», поменявший по сравнению со встречей недельной давности пару форвардов. Но если возвращение Жерара Морено, с которым «Вильярреал» становится совсем другим, стало плановым, то травма героя розыгрыша Данжумы — крайне неприятное событие для хозяев.

О потере голландца, впрочем, забыли в первой же толковой атаке хозяев. Робертсон после подачи Эступиньяна проспал выскочившего из-за спины Капу, а перед не забивавшим с февраля Диа оставались только пустые ворота. Партнер Мане по выигравшей Кубок Африки сборной Сенегала вряд ли предполагал, что его первый в карьере еврокубковый гол окажется настолько простым. И настолько важным.

Да что там Диа? Такого дебюта вообще не ждали! Зато жизнь в изначально казавшейся предсказуемой полуфинальной паре заиграла новыми красками. Преимущественно — желтыми. С красными наблюдались проблемы. Ошибался в передачах Тиагу Алькантара. Далеким от идеала смотрелся Кейта. Даже Мане привез потенциально голевую атаку на свои ворота.

И пусть Данни Маккелли не увидел оснований для назначения пенальти после столкновения Ло Сельсо с Алиссоном, «подводники» только злее стали, отправив вторую «торпеду» в борт ливерпульского корабля. Вновь Капу превратил в тренировочный манекен Робертсона, а увиденное настолько поразило Александра-Арнолда, что он даже не среагировал на включение неотразимо пробившего головой Коклена.

Этот «Вильярреал» 45 минут был командой, которая рождена делать сказки былью. Один тайм испанцы выглядели типично для нынешней еврокубковой весны — тактически идеальными и фантастически эффективными. Семь голов при таком же количестве попаданий в створ — запредельные цифры, которые не могут оказаться случайностью. А «Ливерпуль», считающийся многими одним из лучших клубов планеты наряду с «Манчестер Сити», откровенно поплыл.

Мы ведь привыкли, что Робертсон и Александр-Арнолд — не просто классные латерали. Они фактически диспетчеры с заоблачной для их амплуа статистикой результативных передач. «Вильярреал» же вдруг напомнил: прежде всего, это игроки обороны, которые в данном конкретном матче не справлялись с непосредственными обязанностями.

Но, конечно, рассчитывать на то, что англичане так и не придут в себя, было глупо, и во второй половине «Ливерпуль» наконец-то проснулся. Хозяева все-таки не идеальны, и Луиса Диаса они перед воротами почему-то потеряли. Только против колумбийца сыграла репутация мастера эффектных голов, и попытка поразить цель боковыми «ножницами» завершилась провалом.

В целом же ход встречи во втором тайме удивительно повторял сценарий первой игры, где красные увеличили скорости и заставили переставший успевать за соперником «Вильярреал» ошибаться. И когда Салах своевременно среагировал на включение Фабинью, главный трудяга «Ливерпуля» прошил Рульи ударом с острого угла. Да еще и пустив мяч вратарю между ногами.

Моменты у ворот «Вильярреала» пошли почти сплошным потоком. В итоге и Александр-Арнолд отмазался за просчеты в обороне своей фирменной подачей, и Диас забил в общем-то банальный для себя гол, и Мане воспользовался вторым ляпом Рульи. Волшебства Эмери, чья команда все равно покидает турнир с высоко поднятой головой, хватило на тайм. А «Ливерпуль» эпохи Клоппа ждет третий за пять лет финал Лиги чемпионов.