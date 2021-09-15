«Миранчуку нужно быть злее и коммуникабельнее». В Италии хвалят легионера «Аталанты» за матч с «Вильярреалом» и дают ему совет

Наш футболист помог клубу из Бергамо уйти от поражения в Испании (2:2) на старте Лиги чемпионов.

Во вторник в гостевом матче 1-го тура Лиги чемпионов с «Вильярреалом» полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену вместо победителя Евро-2020 в составе сборной Италии Маттео Пессины только на 79-й минуте. Тем не менее россиянин успел проявить себя: всего через четыре минуты после появления на поле наш легионер оказался причастен к голу, позволившему команде из Бергамо сравнять счет. Да, Алексей скорее обрабатывал передачу Иличича, чтобы пробить самому, но в итоге выступил в роли ассистента Гозенса.

В ведущем спортивном СМИ Апеннин La Gazzetta dello Sport давно существует негласное правило: журналист, освещающий конкретную встречу, имеет право оставлять без оценки любого футболиста, сыгравшего менее 15 минут. Но в данном случае последовало исключение из правил: Миранчук заслуженно получил не самый плохой балл — 6,5. Издание дало к выступлению Алексея такой комментарий: «Дважды оказался на первом плане в эпизоде, который привел к ничейному исходу. В этот раз он молодец».

La Gazzetta dello Sport.

Выходящая в Бергамо газета L'Eco di Bergamo поставила Миранчуку очень низкую оценку за субботний матч 3-го тура с «Фиорентиной» (1:2) — 4,5. А вот на этот раз и баллы, и тон комментария совсем другие:

«Это была последняя замена «Аталанты» в игре. Вначале показалось, что это жест отчаяния, однако русский придумал классный пас уже при счете 2:2. Можно только поаплодировать ему и пожелать дальше быть смелее», — написала L'Eco di Bergamo, поставившая Миранчуку 6,5.

L'Eco di Bergamo.

Я также узнал мнение Массимилиано Небулони, корреспондента канала Sky Sport Italia, который в ходе встречи в Испании выходил в эфир от кромки поля.

— Рад за Алексея, он молодец, — сказал Небулони. — Миранчук внес конкретный вклад в итоговый результат: именно за ним числится голевая передача на Гозенса. Стоя у самой бровки, я слышал, как Гасперини кричал русскому находиться поближе к Иличичу и нагнетать давление у чужих ворот. Миранчук прислушался к указаниям тренера и принял участие в результативной атаке.

— Вот в матче против «Фиорентины» ваш парень выглядел неубедительно, а тут совсем другое дело, — продолжает Небулони. — К сожалению, Алексею в целом не хватает стабильности. Хочется пожелать ему быть злее на поле и коммуникабельнее вне его.