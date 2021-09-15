«Просто ужасный промах Дзюбы». Что в Англии пишут об игре «Зенита» с «Челси»

Есть и те, кто остался доволен выступлением российского клуба.

Первый матч «Зенита» в Лиге чемпионов вышел неоднозначным. Команда Сергея Семака эпизодами смотрелась неплохо, но все-таки проиграла «Челси» (0:1). При этом в конце встречи «Зенит» мог счет сравнять — не реализовал свой момент Артем Дзюба.

Британская пресса сегодня больше обсуждала выездное поражение «МЮ» от «Янг Бойз». Говоря о «Челси», Daily Mail в первую очередь отметил выступление Ромелу Лукаку. Бельгиец забил единственный мяч в игре против «Зенита». Для него этот гол стал четвертым в четырех матчах после возвращения в клуб.

«Это то, чего нам не хватало, — сказал после матча главный тренер синих Томас Тухель. — Таких нападающих, как Лукаку, в мире не так много». Бывший игрок «Челси» Джо Коул назвал Ромелу «киллером» и заявил, что тот вполне может стать лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

Также Daily Mail охарактеризовал победу «Челси» над «Зенитом» как «трудную». По мнению британского издания, Дзюба своим промахом простил синих. «У «Челси» не было больших проблем. Но и нельзя сказать, что игра была под их контролем», — считает обозреватель The Sun Эндрю Диллон.

Противоположное мнение у автора The Times Элисон Радд. «Переиграть «Зенит» вполне могла и скамейка «Челси», — заявила она в своей колонке.

Некоторые пользователи Twitter отметили игру российского клуба. «В Лиге чемпионов нет слабых команд. «Зенит» — не слабый соперник», — написал Gedeza20. «У «Челси» всего два удара в створ!» — обратил внимание mseymour84.

«Считаю, что «Зенит» был неплох, — заявил еще один из пользователей Twitter. — Это хорошо организованная команда». «Стоит признать — «Зенит» играл хорошо», — написал фанат «Челси» под ником LippeCFC.

Был отдельно отмечен и промах Артема Дзюбы. «Ему не хватило совсем немного. Но это была классная игра в исполнении «Зенита», — считает ScoutingFrench. «Ужасный промах, — заявил King_Kevin100. — Матч должен был завершиться вничью».

А какие впечатления остались у вас после первого матча «Зенита» в Лиге чемпионов?