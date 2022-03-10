Любая степень восхищения французом сейчас не является преувеличением.

В середине второго тайма матча в Мадриде мы переписывались с коллегой, обсуждая игру. Быстро сошлись во мнении, что «Реал» в общем и целом так же слаб и беспомощен на фоне «ПСЖ», как и три недели назад в Париже. «Ему поможет разве что Мбаппе, да и то не факт», — сказал коллега. Я ответил, что там и с центром поля надо что-то решать при всем уважении к тому же Луке Модричу и компании. И задался вопросом: это Париж так хорош или «Реал» так плох? Товарищ напомнил, как недавно «ПСЖ» в чемпионате Франции гоняли «Нант» и «Ницца», и заметил, что ответ очевиден.

Привел этот диалог для того, чтобы еще раз стало понятно, насколько масштабно то, что в среду вечером сделал на «Сантьяго Бернабеу» Карим Бензема. Хет-трик в плей-офф Лиги чемпионов — это само по себе круто. Но все равно важен контекст. Забить три гола за 23 минуты, но объективно уступающему в классе сопернику, как это днем ранее сделал Роберт Левандовски, — сильно. Бензема уложился в 17 минут, и в ворота «ПСЖ», но дело не во времени и не в имени оппонента.

Твоей команде не дают дышать на протяжении 150 минут игрового времени. Не получается практически ничего — ощущение, что «Реал» заметно хуже, было более-менее общим. А затем Бензема берет и, по сути, в одиночку (в помощниках был разве что Джиджи Доннарумма в моменте с первым голом) все переворачивает.

Это называется величие. И никак иначе. Так входят в историю.

Очень надеюсь, что после этого матча к французу наконец-то начнут относиться так, как он этого заслуживает. Потому что играет он на уровне главного кандидата на «Золотой мяч» весь последний год, но при этом совершенно незаслуженно остается в тени того же Левандовски. И это страшно несправедливо.

Мы уже восхищались Бензема осенью, когда он выдал мощнейший перформанс в «Финале четырех» Лиги наций. Но он продолжает держать этот космический уровень и спустя пять месяцев. В этом сезоне у него 42 очка по системе «гол + пас» (30 + 12) в 33 матчах за «Реал». То есть больше одного очка за игру. Если сравнивать с хоккеем, это уровень суперзвезд НХЛ. Если брать чемпионат Испании, то там у Бензема 20 + 10, а всего «Реал» забил 56 мячей — француз имеет прямое отношение более чем к половине.

Лучше статистика в этом сезоне в Европе только у Левандовски — 46 очков (42 + 4). Здесь опять, конечно, можно спорить, где проще забивать — в «фермерском» чемпионате Германии или в ла лиге, которая по именам и в финансовом плане серьезно просела за последние пару лет. Что значит для «Баварии» поляк, стало максимально ясно в прошлом году в четвертьфинале Лиги чемпионов с «ПСЖ».

Что такое Бензема для «Реала», многие поймут только сейчас.

«Бензема — лучший французский нападающий в истории? Для меня — да. Достижения Карима говорят сами за себя. Для меня он лучший, тут все предельно ясно. Сейчас Бензема — более совершенный игрок, чем раньше. Он не чистая «девятка» и думает не только о голах. Мне в нем это нравится. Карим любит комбинировать с партнерами и создавать для них моменты, но также знает, как забивать, и делает это, когда команда в этом сильнее всего нуждается. Вот в чем весь Карим», — исчерпывающая характеристика от Зинедина Зидана, данная в декабре 2020-го.

Бензема — идеальный пример того, как можно выйти на абсолютно новый уровень, когда твой возраст — 30+. И сейчас он заслуживает «Золотого мяча» и прилагающегося к этому восхищения широкой публики ничуть не меньше Левандовски.