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Сегодня, 14:05

Бензема заслужил «Золотой мяч» не меньше Левандовски. А матч с «ПСЖ» — это шаг в историю

Карим Бензема признан лучшим игроком матча ЛЧ «Реал» — «ПСЖ»
Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
Карим Бензема.
Фото Reuters
Любая степень восхищения французом сейчас не является преувеличением.

В середине второго тайма матча в Мадриде мы переписывались с коллегой, обсуждая игру. Быстро сошлись во мнении, что «Реал» в общем и целом так же слаб и беспомощен на фоне «ПСЖ», как и три недели назад в Париже. «Ему поможет разве что Мбаппе, да и то не факт», — сказал коллега. Я ответил, что там и с центром поля надо что-то решать при всем уважении к тому же Луке Модричу и компании. И задался вопросом: это Париж так хорош или «Реал» так плох? Товарищ напомнил, как недавно «ПСЖ» в чемпионате Франции гоняли «Нант» и «Ницца», и заметил, что ответ очевиден.

Лига чемпионов. 1/8 финала
09 мар, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
3:1
ПСЖ
Голы
Мбаппе, 39 (0:1), Бензема, 61 (1:1), Бензема, 76 (2:1), Бензема, 78 (3:1)
Реал
Куртуа Карвахаль (Васкес, 66) Эдер Милитау Алаба Начо Кроос (Камавинга, 58) Модрич Вальверде Бензема Асенсио (Родригу, 66) Винисиус Жуниор
ПСЖ
Доннарумма Хакими (Дракслер, 88) Кимпембе Маркиньюс Нуну Мендеш Верратти Паредес (Гей, 79) Данилу Перрейра (Ди Мария, 81) Мбаппе Неймар Месси
Предупреждения
Начо 43’, Винисиус Жуниор 44’, Карвахаль 60’, Васкес 88’  -  Паредес 7’, Доннарумма 62’, Хакими 81’, Кимпембе 83’
Судьи
Маккели (Голландия)

Привел этот диалог для того, чтобы еще раз стало понятно, насколько масштабно то, что в среду вечером сделал на «Сантьяго Бернабеу» Карим Бензема. Хет-трик в плей-офф Лиги чемпионов — это само по себе круто. Но все равно важен контекст. Забить три гола за 23 минуты, но объективно уступающему в классе сопернику, как это днем ранее сделал Роберт Левандовски, — сильно. Бензема уложился в 17 минут, и в ворота «ПСЖ», но дело не во времени и не в имени оппонента.

Твоей команде не дают дышать на протяжении 150 минут игрового времени. Не получается практически ничего — ощущение, что «Реал» заметно хуже, было более-менее общим. А затем Бензема берет и, по сути, в одиночку (в помощниках был разве что Джиджи Доннарумма в моменте с первым голом) все переворачивает.

Это называется величие. И никак иначе. Так входят в историю.

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Очень надеюсь, что после этого матча к французу наконец-то начнут относиться так, как он этого заслуживает. Потому что играет он на уровне главного кандидата на «Золотой мяч» весь последний год, но при этом совершенно незаслуженно остается в тени того же Левандовски. И это страшно несправедливо.

Мы уже восхищались Бензема осенью, когда он выдал мощнейший перформанс в «Финале четырех» Лиги наций. Но он продолжает держать этот космический уровень и спустя пять месяцев. В этом сезоне у него 42 очка по системе «гол + пас» (30 + 12) в 33 матчах за «Реал». То есть больше одного очка за игру. Если сравнивать с хоккеем, это уровень суперзвезд НХЛ. Если брать чемпионат Испании, то там у Бензема 20 + 10, а всего «Реал» забил 56 мячей — француз имеет прямое отношение более чем к половине.

Лучше статистика в этом сезоне в Европе только у Левандовски — 46 очков (42 + 4). Здесь опять, конечно, можно спорить, где проще забивать — в «фермерском» чемпионате Германии или в ла лиге, которая по именам и в финансовом плане серьезно просела за последние пару лет. Что значит для «Баварии» поляк, стало максимально ясно в прошлом году в четвертьфинале Лиги чемпионов с «ПСЖ».

Что такое Бензема для «Реала», многие поймут только сейчас.

«Бензема — лучший французский нападающий в истории? Для меня — да. Достижения Карима говорят сами за себя. Для меня он лучший, тут все предельно ясно. Сейчас Бензема — более совершенный игрок, чем раньше. Он не чистая «девятка» и думает не только о голах. Мне в нем это нравится. Карим любит комбинировать с партнерами и создавать для них моменты, но также знает, как забивать, и делает это, когда команда в этом сильнее всего нуждается. Вот в чем весь Карим», — исчерпывающая характеристика от Зинедина Зидана, данная в декабре 2020-го.

Бензема — идеальный пример того, как можно выйти на абсолютно новый уровень, когда твой возраст — 30+. И сейчас он заслуживает «Золотого мяча» и прилагающегося к этому восхищения широкой публики ничуть не меньше Левандовски.

Карим Бензема забил три гола в&nbsp;ворота парижан и&nbsp;вывел мадридский клуб в&nbsp;четвертьфинал Лиги чемпионов.
Карим Бензема
Роберт Левандовски
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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