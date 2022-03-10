Бензема затмил гений Мбаппе. «Реал» прошел «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Хет-трик французского форварда позволил мадридцам перевернуть противостояние с парижанами и выйти в четвертьфинал ЛЧ после победы на своем поле (3:1).

100 миллионов евро для звезды

Первую игру в Париже нужно было смотреть с 90-й минуты. До этого зрители наблюдали полтора часа возни у ворот «Реала», который образцово запарковал автобус и ничего не давал сделать могучей атаке «ПСЖ». Но Килиан Мбаппе на то и гений поколения, чтобы приносить победы в топ-матчах красивыми голами.

1:0 — хлипкое преимущество, особенно сейчас, когда обесценились гостевые мячи. И становилось очевидно, что ответная встреча окажется не только решающей, но и более событийной. Ясно было и то, что все закрутится вокруг Мбаппе. Француз затмил собой все инфополе последних недель. Никого не интересовало, выйдет ли на поле Серхио Рамос на «Сантьяго Бернабеу», забьет ли Месси старым «заклятым друзьям» из «Реала». В основном обсуждалось только будущее Мбаппе: его контракт с «ПСЖ», как известно, заканчивается летом, и именно мадридцы считаются главными претендентами на звезду. Но во вторник газета The Independent сообщила, что Париж предложил Килиану сказочный договор с зарплатой в 100 миллионов евро в год. И, конечно, совсем не случайно, что такой слух появился прямо накануне игры в Мадриде.

Неудержимый Кильян

Мбаппе вообще мог пропустить встречу: за пару дней до нее нападающий на тренировке столкнулся с Идриссой Гейе — да так сильно, что в адрес сенегальца посыпались угрозы в соцсетях. Но на уколах форвард вышел на поле. Килиан понимал, что обязан показать максимум, ведь от этого напрямую зависела толщина его контракта. И, может быть, «ПСЖ» и «Реал» активизируют переговоры и увеличат предложения, ведь в этом матче Мбаппе забил аж трижды. Правда, два гола отменили из-за офсайдов.

А ведь начал «Реал» прилично: превосходил соперника по владению, чаще атаковал. Бензема в первом тайме чуть не сотворил шедевр, когда Доннарумма кончиками пальцев перевел мяч на угловой. Но «ПСЖ» доказал, что прекрасно контратакует. Если первый гол Мбаппе после отличного забега Нуну Мендеша не засчитали, то на 39-й минуте гости все-таки вышли вперед.

Разбежался. Поймал пас от Неймара. Пробил мимо Куртуа ???



Гениальная классика от гениального Мбаппе. «Реал» наверняка жалеет, что не забрал его раньше ? pic.twitter.com/rJvPu0gWAN — Матч ТВ (@MatchTV) March 9, 2022

Голевой эпизод впитал в себя сразу три показательных момента. Во-первых, Мбаппе лишний раз доказал, что умеет вовремя открыться и безошибочно реализовывать выходы один на один. Во-вторых, отдавший французу пас Неймар в первом тайме располагался непривычно глубоко и близко к центру (эта позиция и позволила ему сделать результативную передачу). В-третьих, полностью провалил встречу Карвахаль — именно правый защитник «Реала» замешкался у чужой штрафной, потерял мяч и, естественно, не имел шансов успеть за молниеносным Мбаппе.

Переворот «Реала»

Правый фланг «Реала» действительно повлиял на всю игру мадридцев в первом тайме. Асенсио отвратительно оборонялся, и вскоре после перерыва Мбаппе забил снова — и снова мяч отменили из-за положения «вне игры». Но «ПСЖ» все равно выглядел мощнее и на тот момент даже не давал усомниться в своем превосходстве. Французский клуб выигрывал в два мяча по сумме двух встреч и выглядел заметно лучше испанцев по итогу полутора матчей.

Но играть нужно все 180 минут, и именно в последние полчаса все перевернулось. «Реал» усилил давление после замен Карло Анчелотти, и под прессингом неожиданно дрогнул Доннарумма — Бензема и заставил итальянца ошибиться, и сравнял счет.

Нельзя сказать, что лидера атак «Реала» до 61-й минуты не было видно. Напротив, он постоянно угрожал воротам, опасно бил головой несколько раз, но забить не получалось. А ошибка Доннаруммы позволила Бензема и всему «Бернабеу» почувствовать, что четвертьфинал еще можно спасти. И случилось невероятное — Бензема сначала оформил дубль, а затем и хет-трик, который позволил «Реалу» выйти вперед.

А вот и сам хет-трик Бензема, который переломил всю серию с «ПСЖ» ???



Всё началось с глупейшего привоза Доннаруммы, а закончилось режимом терминатора ? pic.twitter.com/sBDLhQ8ne9 — Матч ТВ (@MatchTV) March 9, 2022

И футболисты «ПСЖ» задрожали, и, кажется, устали. Маурисио Почеттино явно опоздал с заменами, а Анчелотти как раз сделал их вовремя — они сработали. После третьего гола «Реала» камера показала растерянного Мбаппе. До 60-й минуты Кильян был хозяином этой игры, но тут...

Бензема же показал, что он, может быть, не сильнейший в своем поколении, но настоящий лидер, который в безнадежной ситуации готов повести за собой. А Мбаппе выдал хороший матч, но оказался проигравшим. «ПСЖ» с грохотом вылетел из Лиги чемпионов.