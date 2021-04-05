Битва «Реала» с «Ливерпулем» и «Бавария» без Левандовски: главные интриги Лиги чемпионов

Машина Гвардиолы, «Челси» после 2:5 и безумный Неймар — намечается жара!

После паузы на матчи сборных возвращается большой клубный европейский футбол. 6-7 апреля будут сыграны первые встречи 1/4 финала Лиги чемпионов. Ниже — превью и наши прогнозы на все четыре поединка. А пока приятный сюрприз!

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«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: прогноз и ставка на матч 6 апреля

То, что «Манчестер Сити» — фаворит этой пары, стало понятно сразу после жеребьевки. У «Боруссии», конечно, есть Эрлинг Холанн, но Пепу Гвардиоле по ходу сезона удалось создать команду, которую уже сейчас сравнивают с его же блистательной «Барселоной» десятилетней давности. Одна серия из 21 победы подряд во всех турнирах чего стоит.

И даже прервавшее ее поражение от «Манчестер Юнайтед» не смутило «Сити», который следом выдал четыре победы кряду. «Боруссия», хоть и прошла «Севилью» в 1/8 финала, продолжает играть неровно — за последние десять матчей в Бундеслиге у Дортмунда четыре победы, четыре поражения и две ничьи.

Поэтому логично, что БЕТСИТИ считает фаворитом «МС», тем более что англичане будут играть на своем поле. Коэффициент на их победу равен 1.45, тогда как на успех «Боруссии» — 7.00, ничья оценивается в 4.90.

Одна из интриг матча — это встреча Холанна с, возможно, своим будущим клубом, ведь норвежца связывают в том числе и с «Манчестер Сити». Но удастся ли ему забить — большой вопрос. «Сити» в этом сезоне очень хорош в обороне. В Лиге чемпионов «МС» пропустил лишь раз — от «Порту» в 1-м туре группового этапа, сухая серия команды достигла уже семи полных матчей, или 706 минут.

Прогноз «СЭ»: «Боруссия» не забьет с высоким коэффициентом 2.45.

Футболисты «Манчестер Сити». Фото Reuters

«Реал» — «Ливерпуль» : прогноз и ставка на матч 6 апреля

Сразу после жеребьевки эта пара казалась самой ровной из всех — исход противостояния должны решить небольшие детали. Может показаться, что с тех пор ситуация немного качнулась в пользу «Ливерпуля». Прежде всего, из-за новой травмы Серхио Рамоса.

У капитана «Реала» повреждение икроножной мышцы на левой ноге, и, скорее всего, он пропустит оба четвертьфинальных матча. О значении Рамоса для королевского клуба красноречиво говорит следующий факт: из одиннадцати последних матчей в Лиге чемпионов, пропущенных защитником, мадридцы проиграли восемь.

С другой стороны, про проблемы «Ливерпуля» в этом сезоне тоже всем хорошо известно. В центре обороны по-прежнему нет Виргила ван Дейка, Джо Гомеса и Жоэля Матипа, все еще не может играть капитан Джордан Хендерсон.

Не стоит забывать и о том, что «Реал» в этом сезоне испытывает трудности с аутсайдерами, но главные и самые важные матчи проводит образцово. Вспомнить хотя бы, как в хорошем смысле цинично и безжалостно была убрана с пути «Аталанта» в 1/8 финала.

БЕТСИТИ, признавая равенство шансов, все же считает небольшим фаворитом «Реал». Коэффициент на его победу равен 2.60, тогда как на успех «Ливерпуля» — 2.65, ничья оценивается в 3.60.

Учитывая кадровые проблемы обеих команд, логично предположить, что обе в предстоящем матче забьют. Об этом говорит не только логика, но и статистика. «Реал» на своем поле забивает на протяжении 16 матчей подряд, если брать все турниры. Последний раз мадридцы не смогли отличиться 17 октября во встрече против «Кадиса».

Что касается «Ливерпуля», то в этом сезоне красные забили во всех гостевых матчах Лиги чемпионов и в шести из семи последних игр в Европе на чужом поле.

Прогноз «СЭ»: обе команды забьют с хорошим коэффициентом 1.69.

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«Порту» — «Челси» : прогноз и ставка на матч 7 апреля

Еще до жеребьевки 1/4 финала «Порту» считался явным андердогом из всех восьми команд, и с тех пор ситуация не сильно поменялась. К тому же домашний матч с «Челси» португальцы сыграют не у себя дома, а в Испании — в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Все дело в карантинных мерах — в 1/8 финала пары, где были английские клубы, уже вынуждены были проводить игры на нейтральных полях.

С одной стороны, в отсутствие зрителей фактор своего поля не так важен. С другой — это привычный стадион, своя домашняя раздевалка, никуда не нужно лететь и тратить на это время и силы. То есть теряются даже минимальные преимущества, что, конечно, на руку более классной команде, которой является «Челси».

И тут не стоит обращать большое внимание на поражение синих от «Вест Бромвича» со счетом 2:5 в последнем туре АПЛ. Ведь с середины первого тайма лондонцы играли вдесятером.

Поэтому неудивительно, что БЕТСИТИ считает явным фаворитом именно «Челси». Коэффициент на победу гостей равен 1.90, тогда как на «Порту» — 4.60, ничья оценивается в 3.40.

Но даже в злополучном матче с «Вест Бромвичем» именно «Челси» забил первым. Да и вообще, лондонцы открывали счет в четырех из пяти своих последних игр, причем во всех случаях делали это в первом тайме. Поэтому логично предположить, что синие и в этом случае забьют до перерыва.

Прогноз «СЭ»: «Челси» забьет в первом тайме с приличным коэффициентом 1.93.

Неймар. Фото AFP

«Бавария» — «ПСЖ» : прогноз и ставка на матч 7 апреля

Сразу после жеребьевки фаворитом во встрече двух финалистов прошлогодней Лиги чемпионов считалась «Бавария», даже несмотря на впечатляющий перформанс «ПСЖ» против «Барселоны». Однако во время паузы на матчи сборных получил травму колена и выбыл примерно на месяц Роберт Левандовски. Поляк — возможно, лучший футболист и уж точно лучший бомбардир Европы в этом сезоне.

Однако «Бавария» показала, что может добиваться результата и без Роберта. В субботу мюнхенцы обыграли в гостях «Лейпциг» — своего главного преследователя в Бундеслиге — и убили чемпионскую интригу. Параллельно «ПСЖ» уступил дома «Лиллю» без отправившихся на карантин Вератти и Флоренци и сильно осложнил себе жизнь в борьбе за титул. А вернувшийся после травмы Неймар запомнился лишь скандальным удалением.

Наконец, в XXI веке «Бавария» дважды играла с парижанами в Лиге чемпионов на своем поле и дважды добилась победы. БЕТСИТИ считает фаворитом именно немецкий клуб. Коэффициент на его победу равен 2.08, а на успех «ПСЖ» — 3.40. Ничья оценивается в 3.80.

Но отсутствие Левандовски не может не сказаться на игре «Баварии» — слишком многое было завязано на бомбардирском таланте поляка, и равноценно заменить его невозможно. Матч в Лейпциге тому доказательство. Не стоит забывать и прошлогодний финал, в котором был забит только один мяч, хотя все ждали большего. Плюс «ПСЖ» в трех своих предыдущих играх в Мюнхене, включая товарищескую, забил только два гола.

Прогноз «СЭ»: победа «Баварии» и тотал меньше 2.5 с огромным коэффициентом 6.60.

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